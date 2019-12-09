男子媒介少女援交 再代筆與男網友談戀愛騙錢

吳姓男子在交友網站暱稱「Emaily」，偽裝女性認識林男。林有意性交易，吳找16歲少女赴約援交後，繼續用Emaily名義與林在網路互動，讓林誤以為他就是少女，陸續以欠錢付房租、學費、住院費或行李被偷等理由，向林索討金錢，得手13次，合計12萬7000元。

林男察覺被騙後報案，吳男媒介少女性交易，被台北地方法院依妨害風化罪判刑3年2月，台灣高等法院駁回上訴定讞。詐欺案由基隆地方法院審理，吳坦承犯行，審理期間曾與林調解成立，但未依約賠償，法官日前審結，判刑3月，如易科罰金以1000元折算1日。全案可上訴。

判決指出，吳男2016年11月30日以暱稱「Emaily」，在交友網站偽裝女性，張貼交友廣告，認識林男。兩人透過LINE聊天，吳得知林有意性交易，約好時間地點後，請託16歲林姓少女以Emaily身分到台北捷運公館站赴約，並和吳到賓館性交易。事後林繼續用Emaily 名義與林在網路互動。

林誤認Emaily是與她性交易的少女，雙方互動熱絡。吳對林說，願當他女友，接著陸續以要支付保險費、電費、出國旅費、住院費、房租、學費、零用錢、孝親費、行李被偷、生活費及家人病危等名目，向林索討金錢。林先後共匯款12次，合計12萬2000元到吳的銀行帳戶；另有一筆5000元匯入吳男不知情的同居女友帳戶，也被吳提領花用。

林男察覺被騙後報警，新北市瑞芳警分局查出吳男身分，偵詢後將他依詐欺罪嫌移送法辦，基隆地檢署檢察官偵結起訴。吳男媒介少女性交易犯行，另由北檢起訴，已判決定讞。