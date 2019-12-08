親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

日本吃飯禁「筷子平放碗上」 櫻花妹嘆：台灣人常這樣

棒球／奧運棒球6搶1資格賽 中華隊首戰確定打澳洲

人妻欲斷已逝婚外情 人父偷拍裸照挽不回慘判刑

2019-12-08 18:41聯合報 記者林伯驊／即時報導

高雄一名人妻前年外遇也是人父的陳姓男子，兩人去旅館開房偷情10次，但去年3月間人妻想斬斷這段感情，陳卻涉偷拍她的裸照，並傳訊要公開照片及婚外情要脅繼續交往，人妻不堪其擾才向丈夫承認不倫戀，對陳提告。高雄地院審理後依犯相姦罪、竊錄他人身體隱私部位罪，共判陳1年2月徒刑，得易科罰金42萬元，可上訴。

判決指出，已婚有小孩的陳姓男子在工作上結識這名人妻，明知對方已經有婚姻，仍在高雄、台東等地的汽車旅館或商旅四處開房間發生性行為，自2017年5月中旬至2018年3月間共約10次。

不料感情生變後人妻提議分手，陳姓男子卻趁去年3月間兩人到台南關仔嶺遊玩，在旅館房內偷拍她全身裸照，再恐嚇要把裸照及婚外情告訴她丈夫，更嗆會將裸照印出來「我全部把它（指裸照）放出去」，會到她家和公司附近發放，人妻感到害怕才向丈夫坦承此事。

人妻雖也被丈夫告妨害家庭，但後來撤告，反而陳姓男子遭告妨害家庭及妨害秘密罪嫌；陳審理時承認有性交，但辯稱拍照有經過人妻同意，只是她沒吭聲，另也並無意恐嚇，是在講氣話。

法官勘驗照片，發現照片中人妻在浴室，「姿勢為低頭臉朝下，正要從浴室淋浴間起身，面無表情」可見是被突然拍攝、未取得人妻同意，認定是偷拍，考量陳否認部分犯行，事後沒道歉尋求和解，難認犯後態度良好，依犯10個相姦罪各判3月徒刑，竊錄他人身體隱私部位罪判5月，合併執行1年2月徒刑。

高雄一名人妻前年外遇另名人父陳姓男子，感情生變提分手，卻反遭陳涉拍裸照恐嚇，高雄...
高雄一名人妻前年外遇另名人父陳姓男子，感情生變提分手，卻反遭陳涉拍裸照恐嚇，高雄地院審理後依犯相姦罪、竊錄他人身體隱私部位罪，共判陳1年2月徒刑，得易科罰金42萬元，可上訴。示意圖／Ingimage
分享

裸照偷拍

延伸閱讀

裸照門雖判不起訴 NONO辜莞允被退出演藝圈...

鮪魚裸照風波 宅男女神「Nono」與男友獲不...

假冒人妻丈夫簽名拿掉孩子 小王有悔意獲緩刑

幫人妻裝GPS、針孔捉姦腥夫 徵信社人員賠1...

相關新聞

人夫外遇車震還錄影 老婆撿到隨身碟喊告

2019-12-08 16:01

少年兄弟檔網愛被恐嚇 「居中協調」表哥是真惡狼

2019-12-08 13:30

色房東覬覦女房客姿色 竟伸狼爪被判3年6月

2019-12-08 00:14

13歲少女懷孕大肚子驚爆繼父是狼 成羅生門

2019-12-07 08:28

閨密被網友下藥白嫖 好友自願當餌傳訊釣出淫狼活逮

2019-12-06 21:06

男子網路結識少女 交往3天就帶至賓館開房間

2019-12-06 11:23

鮪魚裸照風波 宅男女神「Nono」與男友獲不起訴

2019-12-06 11:01

前女友「女神騎馬」照PO成人網站 渣男判刑3月

2019-12-06 10:07

少女懷孕38周到婦產科產檢 生產後22歲男友被檢方起訴

2019-12-06 09:36
看更多

熱門文章

合歡山大貨車墜谷1死1傷 拋飛的6歲女童尋獲意識清醒

2019-12-07 20:47

車子開到一半成火球 海大3學生驚魂

2019-12-08 09:19

台南檢舉魔人被上銬帶走 網友紛紛叫好「是磨人吧」

2019-12-08 13:01

牛被大卸八塊後全留現場 老刑警：從警近30年沒見過

2019-12-08 15:25

色房東覬覦女房客姿色 竟伸狼爪被判3年6月

2019-12-08 00:14

不滿工地被檢舉損失慘重 兩工地商持槍飛車尋仇吃牢飯

2019-12-08 09:43

影／這是那招？萬里區間測速 出隧道前他急煞停車

2019-12-08 16:26

合歡山貨車墜50米谷拋飛女童 1死2傷疑酒駕釀禍

2019-12-08 12:37

男子獨攀台灣百岳「十峻」無明山摔邊坡 困山區5天獲救

2019-12-07 23:37

1隻遭肢解2隻遭割傷 台東農民溪邊牧牛得罪誰了？

2019-12-08 10:55

押犯人警車翻落國道 2警轉院回台中其中1警今開刀

2019-12-08 12:04

因為這個舉動 他6分鐘被連開2張無照駕駛罰1萬2傻眼

2019-12-07 20:06

高雄鳥松死亡車禍 中年兄弟檔開車撞路樹雙亡

2019-12-08 07:56

影／謝和弦台中夜店開唱又惹「麻」煩？ 警：未獲檢舉

2019-12-08 11:24

陳小春演唱會香港學生舉布條抗議 警方冒低溫維安管制

2019-12-07 21:27

影／台南仁德民宅清晨失火 1女遭濃煙嗆傷送醫

2019-12-08 07:57

加油站打工被分配掃廁所 父替女兒出氣下場更慘

2019-12-08 16:51

搶占停車位占用人行道 台南路霸亂象千奇百怪

2019-12-08 10:06

賓士車齡20年 自撞路樹兄弟同車身亡

2019-12-08 11:33

影／酒駕硬闖還怪「警方要我命」 北市警開記者會打臉

2019-12-08 16:16

檢舉達人傾巢出 臉書各地創專頁PO照貼文酸到爆

2019-12-08 17:41

小心荷包失血！台南市區違停亂象多 警方12月起大執法

2019-12-08 08:02

年輕時好賭害前夫賠掉一棟房 老婦請求扶養費被駁回

2019-12-08 08:59

為花草爭訟 現場履勘暴怒誤打書記官

2019-12-07 23:57

「有求必應」四面佛竟遭縱火 嫌犯搭小黃逃行蹤被掌握

2019-12-08 13:45

新北警擴大取締噪音車 推出新科技精準追蹤噪音來源

2019-12-07 22:48

爭賣花利益？ 北市四面佛宮廟遭縱火

2019-12-07 23:51

20年賓士撞榕樹釀兄弟雙亡 疑高速自撞無煞車痕

2019-12-08 16:18

男子坐區間車肘擊鄰女 警方獲報依傷害罪嫌法辦

2019-12-08 11:36

人妻欲斷已逝婚外情 人父偷拍裸照挽不回慘判刑

2019-12-08 18:41

人夫外遇車震還錄影 老婆撿到隨身碟喊告

2019-12-08 16:01

2名酒醉女子狂歡後遇行車糾紛 卻出手傷警下場慘

2019-12-08 11:25

一氧化碳中毒 桃園今年35人送醫

2019-12-07 23:41

賞雪潮…合歡山貨車墜谷1死 女童拋出車外獲救

2019-12-07 23:45

身上沒蓋被 桃市40歲街友猝死

2019-12-07 23:37

2百多反送中港人偷渡來台 相關單位：未接獲情資

2019-12-08 18:42

凶宅低買高賣 房仲隱匿判刑

2019-12-08 00:04

押犯人警車翻落國道 2警住院

2019-12-07 23:53

以為破案要拿回被詐金錢 誰知又是詐騙集團

2019-12-08 14:31

阿公郵局領包裹 陪同女移工被丟在原地急得眼眶紅了

2019-12-08 12:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top