人妻欲斷已逝婚外情 人父偷拍裸照挽不回慘判刑

高雄一名人妻前年外遇也是人父的陳姓男子，兩人去旅館開房偷情10次，但去年3月間人妻想斬斷這段感情，陳卻涉偷拍她的裸照，並傳訊要公開照片及婚外情要脅繼續交往，人妻不堪其擾才向丈夫承認不倫戀，對陳提告。高雄地院審理後依犯相姦罪、竊錄他人身體隱私部位罪，共判陳1年2月徒刑，得易科罰金42萬元，可上訴。

判決指出，已婚有小孩的陳姓男子在工作上結識這名人妻，明知對方已經有婚姻，仍在高雄、台東等地的汽車旅館或商旅四處開房間發生性行為，自2017年5月中旬至2018年3月間共約10次。

不料感情生變後人妻提議分手，陳姓男子卻趁去年3月間兩人到台南關仔嶺遊玩，在旅館房內偷拍她全身裸照，再恐嚇要把裸照及婚外情告訴她丈夫，更嗆會將裸照印出來「我全部把它（指裸照）放出去」，會到她家和公司附近發放，人妻感到害怕才向丈夫坦承此事。

人妻雖也被丈夫告妨害家庭，但後來撤告，反而陳姓男子遭告妨害家庭及妨害秘密罪嫌；陳審理時承認有性交，但辯稱拍照有經過人妻同意，只是她沒吭聲，另也並無意恐嚇，是在講氣話。