少年兄弟檔網愛被恐嚇 「居中協調」表哥是真惡狼

高雄一名男子涉在臉書偽裝女性，4年前起欺騙15歲的遠房表弟自拍傳送裸照，當對方不願再拍，他便恐嚇裸照會外流，假裝「居中協調」，甚至他約表弟到飯店開房間，拍替他手淫影片；之後他以同樣手法騙到表弟的胞弟，性侵兩兄弟前後共4年，高雄地院依強制性交等罪，重判12年，可上訴。

判決指出，曾從事化工業的男子2015年間，申辦名為吳姓女子的臉書假帳號，加入15歲表弟的帳號，傳送網路下載的不祥女子圖片，騙到表弟自拍裸照給他，之後表弟不願再拍，便恐嚇裸照恐外流；此時男子主動表示，可替表弟跟吳女之間居中協調，自2015年中旬至今年4月間，以每周1至2次頻率拍照直接傳給他。

2017、2018年間，男子更4度以吳姓女子的要求為由，要求表弟一起到飯店開房間，替他口交、手淫並拍攝成影片，性侵得逞。

沒想到男子同時對表弟的小1歲胞弟伸狼爪，2017年12月間用IG申設暱稱「XX兒」的女性，以同樣手法騙到3次裸照，今年1月間也逼一起到飯店開房拍攝手淫影片；直到年初兩兄弟的父親驚覺不對勁，趕緊報案。