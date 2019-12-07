親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

國道最凶險的一哩路！下交流道 這個動作最要命

影／李佳芬抵華府 籲僑胞快訂機票返台投票

13歲少女懷孕大肚子驚爆繼父是狼 成羅生門

2019-12-07 08:28聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市一名就讀國中的少女，去年被母親發現肚子變大，就醫發現已是懷孕中期，警方介入調查，少女供稱遭繼父多次性侵，少女繼父則喊冤否認犯行。經檢警調查少女指證所稱受害時地，前後供詞不一且明顯不合理，又少女引產後即委由婦產科診所交給葬儀社善後，無DNA可供比對，新北地檢署認為罪證不足，日前處分不起訴。

新北市現年14歲少女於去年12月中，因為母親發現為何肚子變大，帶至婦產科診所檢查，驚見女兒已是懷孕中期，引產後將胎兒委由診所交由葬儀社人員處理，經母親追問，少女驚爆自去年7月中至10月中，於3個月內遭繼父在住處及帶至汽車旅館強行性侵達5次之多。

檢警調查，少女一家6口住的房子只有兩個房間和一間小客廳，全家睡覺都擠在一間，另一間為堆放全家衣服的雜物間，而少女母親再婚後又懷孕，去年7月就沒外出工作在家待產及帶小孩，9月產子後，除曾回娘家坐月子約一個月，幾乎天天都在家。

依少女所供述的案發時間及地點進行調查，發現案發時間家裡除了母親，還有少女年幼的弟妹在家，不可能如被害少女所說，遭繼父強行脫下衣褲性侵，有反坑及哭泣卻都無人發現，且少女所說被帶至汽車旅館性侵，檢警調閱繼父手機GPS定位紀錄，也確定當天並無手機訊號出現在該地區，加上已無胎兒檢體可供比對，新北地檢署認為罪嫌不足，日前處分不起訴。

新北市少女懷孕大肚子，驚爆繼父是狼，檢方還清白。示意圖／Ingimage
新北市少女懷孕大肚子，驚爆繼父是狼，檢方還清白。示意圖／Ingimage
分享

性侵懷孕汽車旅館

延伸閱讀

72歲前環球小姐近照曝光 容貌宛如少女驚豔網...

少女被迫賣淫遇害 17歲被告判無期

又一時代眼淚！17年少女日雜《mina》中文...

男子網路結識少女 交往3天就帶至賓館開房間

相關新聞

閨密被網友下藥白嫖 好友自願當餌傳訊釣出淫狼活逮

2019-12-06 21:06

男子網路結識少女 交往3天就帶至賓館開房間

2019-12-06 11:23

鮪魚裸照風波 宅男女神「Nono」與男友獲不起訴

2019-12-06 11:01

前女友「女神騎馬」照PO成人網站 渣男判刑3月

2019-12-06 10:07

少女懷孕38周到婦產科產檢 生產後22歲男友被檢方起訴

2019-12-06 09:36

暴力男射後不理 否認犯行害女子重度憂鬱

2019-12-05 19:17

少女帶男網友返家偷嘗禁果 母親下班進門撞見怒告

2019-12-05 18:41

名醫不舉仍性侵酒醉女 乘機性交罪判4年

2019-12-05 10:50

半夜男扮女裝性侵婦人 犯後丟下30元辯性交易

2019-12-05 08:12

驚見幼齒女和丈夫躺床上 正宮怒持刀砍殺小三

2019-12-04 18:17

拍臀摸乳溝性騷女學生 政大韓籍狼師判賠80萬元

2019-12-04 17:37

友邦2軍事交流生約炮 遭台女提告性侵

2019-12-04 15:59

高捷有「狼」出沒！他伸鹹豬手襲臀高中制服妹

2019-12-04 14:36

士檢潑酸案恐怖情人 騷擾惡行約半年還恐嚇公布裸照

2019-12-04 14:12

台鐵癡漢見妙齡女熟睡 竟解開她上衣扣子性騷擾

2019-12-04 11:07
看更多

熱門文章

國內史上破獲最大假美鈔 換算3億台幣騙過驗鈔機

2019-12-06 16:12

歌手謝和弦染毒移送新北檢 檢方訊後3萬交保

2019-12-06 11:37

女童肛門出血曝：爸爸弄的！ 父險坐牢靠「痔瘡逆轉全案」

2019-12-06 18:27

影／混凝土車右轉未煞車直衝大路 機車騎士撞上身亡

2019-12-06 19:00

父親送的外套掉在塔塔加夫妻樹 愛女來回200公里不嫌累

2019-12-06 13:57

行動支付公司非法吸金21億 負責人夫妻招攬逾萬人遭押

2019-12-06 11:39

藝人惹「麻」煩 歌手謝和弦呼麻被老婆報警檢舉

2019-12-06 10:05

好奇心讓她滿地找牙！女騎車看車禍反自摔斷3顆牙

2019-12-06 12:43

濾水器換濾心外勞喝完集體出事 技師一句話解謎

2019-12-06 17:08

國中畢印刷廠學徒變最大假美鈔師 技術高超銀行都被騙

2019-12-06 20:40

退出「在不瘋狂就等死」 古拉月領6千控訴前公司霸凌行為

2019-12-06 14:56

閨密被網友下藥白嫖 好友自願當餌傳訊釣出淫狼活逮

2019-12-06 21:06

正妹自願當人質！最尷尬的銀行搶案 警匪都羞羞…

2019-12-06 11:00

謝和弦吐「被捕心得」 直言「被台灣警察逮捕很幸福」

2019-12-06 22:10

前女友「女神騎馬」照PO成人網站 渣男判刑3月

2019-12-06 10:07

拚績效？新北二員警涉教唆慣竊偷機車 1輛獎金1千元

2019-12-06 17:44

天下第一所集體索賄14警被辦 林崇成3所長均無罪

2019-12-06 14:55

少女懷孕38周到婦產科產檢 生產後22歲男友被檢方起訴

2019-12-06 09:36

獨居身障女子跌倒昏迷 警扮「蜘蛛人」鑽氣窗救出

2019-12-06 14:18

保全稱隔壁沒小孩卻連傳嬰兒哭聲 她嚇得傳訊問鄰居揭真相

2019-12-06 11:32

逛市場錢包遭扒 員警轉身瞧見「監視器上的嫌疑人」

2019-12-06 11:43

遭爆和女密友「發生過關係」 徐乃麟求償2百萬要求道歉

2019-12-06 17:11

鮪魚裸照風波 宅男女神「Nono」與男友獲不起訴

2019-12-06 11:01

抗議卡神網軍案！國民黨立委推女警 警：依法究辦

2019-12-06 22:54

為拍老鷹美照男子拋腐肉誘食 鳥會：沒人餵後大量現蹤

2019-12-06 21:03

影／打錯檔？阿伯開車前進變後退波及3車

2019-12-06 12:20

基隆港拋腐肉拍老鷹俯衝覓食美照 男子稱只餵2次判無罪

2019-12-06 17:10

謝和弦爆吸毒是否開除黨籍？黨主席柯文哲避答

2019-12-06 14:54

疑闖紅燈害人摔車受傷還逃走 他辯不知道仍被判有罪

2019-12-06 12:58

影／台南大舞廳槍擊案 警方逮捕凶嫌及女友漏夜偵訊

2019-12-06 21:34

男子網路結識少女 交往3天就帶至賓館開房間

2019-12-06 11:23

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58

雨天送餐被給負評 外送員怒：會車禍都是你們害的

2019-12-06 18:35

愛車擦撞沒傷卻包紮全身？ 醫師誣告獲判無罪確定

2019-12-06 12:08

謝和弦吸毒開除黨籍？民眾黨：下個月中評會裁定

2019-12-06 16:41

台東東河金樽漁港1衝浪客疑失蹤 警消海巡搜救中

2019-12-06 18:27

影／欠黑道錢女婿被擄走狂怪叫 7旬婦險遭詐190萬

2019-12-06 08:48

網路貼文批總統亂花錢遭社維法送辦 法官判不罰

2019-12-06 09:36

台南安平大舞廳疑因敬酒引起槍擊案 凶嫌傍晚高雄落網

2019-12-06 19:48

桃園蘆竹大樓凌晨火警 5樓向上延燒4層

2019-12-06 10:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top