13歲少女懷孕大肚子驚爆繼父是狼 成羅生門

新北市一名就讀國中的少女，去年被母親發現肚子變大，就醫發現已是懷孕中期，警方介入調查，少女供稱遭繼父多次性侵，少女繼父則喊冤否認犯行。經檢警調查少女指證所稱受害時地，前後供詞不一且明顯不合理，又少女引產後即委由婦產科診所交給葬儀社善後，無DNA可供比對，新北地檢署認為罪證不足，日前處分不起訴。

新北市現年14歲少女於去年12月中，因為母親發現為何肚子變大，帶至婦產科診所檢查，驚見女兒已是懷孕中期，引產後將胎兒委由診所交由葬儀社人員處理，經母親追問，少女驚爆自去年7月中至10月中，於3個月內遭繼父在住處及帶至汽車旅館強行性侵達5次之多。

檢警調查，少女一家6口住的房子只有兩個房間和一間小客廳，全家睡覺都擠在一間，另一間為堆放全家衣服的雜物間，而少女母親再婚後又懷孕，去年7月就沒外出工作在家待產及帶小孩，9月產子後，除曾回娘家坐月子約一個月，幾乎天天都在家。