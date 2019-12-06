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中職／悍將隊開3年約打動洪一中 明年4隊教頭全換

閨密被網友下藥白嫖 好友自願當餌傳訊釣出淫狼活逮

2019-12-06 21:06聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

林姓男子扮演兩角色，先自稱是應召站負責人，要應徵女子與男客嘿咻， 女子小春前往摩鐵，林再扮演嫖客，在咖啡中下藥給小春喝，被害人喝後意識不情被玷辱，林未支付款項離去，被害女的閨密小秋、小冬獲悉後，由小秋當餌，願從事全套性交易，約林在摩鐵見面，經警查獲林，台中地院以藥劑強制性交罪將他判刑7年6月，得上訴二審。

合議庭審酌，林男為滿足一己私慾，自稱是應召站負責人，誘騙小春（化名）進行1/3 套性交易，再將不明藥劑的即溶咖啡包沖泡後供被害人飲用，使被害人人在意識不清及無力反抗狀態下，慘遭性侵害，林男的動動機可議，手段惡劣，且未獲被害人原諒，予以判刑。

判決書指出，林男於2015年9月16日，利用通訊軟體WeChat結識女子小春後，自稱是應召站女負責人筱薰，擬應徵女子前往汽車旅館與男客進行俗稱1/3 套性交易。小春於同月17日上午，前往筱薰所指定的台中市區香馜兒汽車旅館房間。

林即以男客身分到場，小春同意與他為1/3 套性交易，但林將事先摻有不明藥劑的即溶咖啡包1 包，以開水沖泡，趁小春飲用後，意識已模糊不清、無力抗拒時，性侵害被害人得逞，且在性侵得逞後，未支付款項即先行離去。

被害人小春不甘被白嫖，即告訴閨密小秋（化名）及小冬（化名），2 人聽聞後均憤恨不已，決定透過微信與暱稱筱薰的人聯繫以便找出林男，適林男於同月22日，再次透過微信暱稱筱薰詢問小秋是否有從事性交易意願，小秋乃撥打電話聯繫筱薰並開擴音，由小春在旁確認該對話的人即林男聲音後。

即由小秋先佯裝願意從事全套性交易為餌，將林男約出見面，而於同9 月24日晚間，為警在台中市蓓蒂雅汽車旅館房間內查獲，並扣得林男使用WeChat與小秋通話的手機。法官以藥劑強制性交罪將林男判處重刑。而小春、小秋等人也被依強制罪各判處拘役30日。

林男應徵女子與男客嘿咻， 女子小春前往摩鐵，林再扮演嫖客，在咖啡下藥給小春喝，被...
林男應徵女子與男客嘿咻， 女子小春前往摩鐵，林再扮演嫖客，在咖啡下藥給小春喝，被害人喝後意識不情被玷辱，林未支付款項離去，被害女的閨密小秋獲悉後，自願當餌，約林在摩鐵見面，經警查獲林，台中地院以藥劑強制性交罪將他判刑7年6月，得上訴二審。圖／本報資料照
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性交易汽車旅館

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