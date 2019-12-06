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鮪魚裸照風波 宅男女神「Nono」與男友獲不起訴

2019-12-06 11:01聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

藝人鮪魚（徐瑋吟）發現閨密「Nono」辜莞允，今年3月趁兩人至帛琉出外景時，偷拍她入浴照還傳給男友看，怒告Nono等人涉嫌妨害秘密及妨害風化罪。台北地檢署調查階段，鮪魚提不出私密照片為證，因此檢方無法判斷是否拍到她本人，也無從判斷是否猥褻，依罪證不足，今不起訴辜女及許男。

小鐘與辜菀允、鮪魚今年3月共赴帛琉拍攝外景，節目劇組回國後4月爆出辜菀允在帛琉的飯店偷拍徐瑋吟裸照，還傳給男性友人觀看，閨蜜倆決裂對簿公堂，期間雙方曾溝通協商但不順利，辜菀允無法提出讓徐瑋吟滿意的解決辦法，因此她決定不撤告。

新北市林口警分局5月初先請藝人小鐘以證人身分協助調查，22日下午辜菀允也由律師陪同，親自到案向警方親自說明。新北地檢署受理後，發現Nono居住地在台北市，7月初將此案移轉管轄至北檢偵辦。

檢方調查，鮪魚指控雙方曾經去一間通訊行，請老闆將平板內照片資料掃出，釐清有無私密照。不過，當天不曉得為何，照片已經全部刪除，故無法提供作證。辜女則辯稱，當天是因男友想看自己在幹嘛，所以拍攝飯店房間內部給男友觀看，不慎拍到鮪魚。

鮪魚想請通訊行老闆出庭作證有看過私密照，但檢察官認為所謂的照片僅是鮪魚單方說法，在她無法提出作為證據之下，既無法確定照片是鮪魚本人，更無從判斷是否涉嫌猥褻，因此將兩人不起訴。

「Nono」辜莞允。圖／擷自instagram。
「Nono」辜莞允。圖／擷自instagram。
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偷拍裸照

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