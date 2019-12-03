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自稱籃球教練教少年防守技巧 偷襲少男兄弟下體被判刑

2019-12-03 14:49聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

謝男去年在籃球場結識少年阿忠及其弟阿孝，趁這對兄弟不注意時，伸手隔著球褲摸下體，甚至還將手伸進阿忠的球褲內，撫摸被害人下體並上下抽動，共犯下3罪，台中高分院依性騷罪將他判刑7月，得易科罰金；強制猥褻罪判刑8月。強制猥褻部分可上訴三審。

二審合議庭審酌，謝男為逞一時私慾滿足，無視對他人應有尊重，趁身心發育未臻成熟的阿忠阿孝兄弟不及抗拒，分別為觸摸生殖器性騷擾行為，並進而對阿忠猥褻犯行，侵害兩兄弟性自主決定權及身體控制權，影響兩少年身心健康與人格發展，予以判刑。

判決書指出，謝男去年7月4日下午，在苗栗地區的一處籃球場，結識15歲的阿忠與12歲的阿孝，在場邊與阿忠聊天時，伸手隔著球褲捏掐阿忠下體的身體隱私處；隨後在場邊以口頭教導阿孝籃球防守技

巧時，乘阿孝不及抗拒，伸手隔著球褲撫摸阿孝下體身體隱私處，少年阿孝隨即以「摸啥洨」等語制止。

同月7日下午，謝男在籃球場邊與少年阿忠聊天時，將手伸入阿忠球褲及內褲內，並以手臂壓下上開衣物後，不顧阿忠伸手拉扯抵抗，強行以手撫摸阿忠下體並上下抽動，對少年阿忠猥褻行為得逞，經少年的媽媽提告。

少年阿忠證稱「 我因打球認識謝男，先前並不認識他，是他跑來找我聊天，問我有沒有興趣一起打球，進而主動勾肩搭背，他以左手勾肩，用右手摸我的生殖器，我當時傻住了」等語。

弟弟阿孝證稱「打球時，謝男主動來問我會不會打球，我先前不認識他，他說自己是教練，並教我一些籃球防守技巧，後來他主動勾肩搭背，講到一半時，他用手隔著短褲摸我生殖器，我當下覺得不舒服、很噁心，便說「摸啥洨」，他才把手縮回去，後來我有跟哥哥講這件事」。法官採信被害人的證詞，判決謝男有罪。

謝男在籃球場結識少年阿忠及其弟阿孝，趁這對兄弟不注意時，伸手隔著球褲摸下體，甚至...
謝男在籃球場結識少年阿忠及其弟阿孝，趁這對兄弟不注意時，伸手隔著球褲摸下體，甚至還將手伸進阿忠的球褲內，撫摸被害人下體並上下抽動，共犯下3罪，台中高分院依性騷罪將他判刑7月，得易科罰金；強制猥褻罪判刑8月。圖／本報資料照
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