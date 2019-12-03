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女子睡著被摸醒來不動聲色 男子再伸狼爪被逮個正著

2019-12-03 12:37聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市李姓男子與一群友人在李的堂妹家中客廳睡覺，李趁一名女性友人在沙發睡著，涉嫌伸手撫摸對方下體，被警方依乘機猥褻罪嫌送辦。檢方查出，被害女子睡夢中感覺被人偷摸後清醒，接著「逮到」李把手伸進棉被摸她下體，認為李所為不符乘機猥褻犯罪要件，依違反性騷擾防治法將他起訴。

檢警調查，27歲李男今年8月10日與10多名友人，到KTV幫人慶生，隔天凌晨回到李男堂妹家中，想喝、想聊的繼續玩樂，累的人自行找地方休息，最後分別在房間、客廳睡覺。

8月11日清晨，李男見一旁被害女子躺在沙發上睡著，將手伸進她的被子，隔著褲子摸她的下體，又把手縮回去。被害女子感覺有人偷摸她，但又不敢確認，醒來後不動聲勢，不久李男故技重施，又用手摸她的下體，馬上喝斥，逮個正著。

被害女子不甘受辱，立刻起身並叫醒其他友人，要求李當場道歉。雙方後來簽下和解書，李承諾賠償5萬元，希望求得原諒，但事後只付1萬元，被害女子認為李男沒誠意認錯，報警處理。

李男向檢警供稱，並非刻意侵犯被害女子，而是睡著時翻身，不小心碰到女子的腳。當時在場的人則證稱，有聽到小妍指責李男偷摸她。

檢方指出，李男並非趁被害女子熟睡，「不能或不知抗拒」加以猥褻。李男被逮到偷摸時，被害女子是醒著的，因此依違反性騷擾防治法起訴。

基隆市李姓男子涉嫌撫摸女子下體，檢方查出，被害女子逮到李男把手伸進棉被偷摸時已經...
基隆市李姓男子涉嫌撫摸女子下體，檢方查出，被害女子逮到李男把手伸進棉被偷摸時已經醒了，依違反性騷擾防治法將他起訴。示意圖／ingimage
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猥褻性騷擾基隆

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