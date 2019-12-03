子宮剛動完手術 她慘遭前夫硬上血流滿地、尿濕全身

2019-12-03 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園1名人男子懷疑前妻交新男友，醋勁大發說要「滿足她」，不顧對方剛做完子宮懸吊手術，痛毆一頓還扯髮搧耳光，接續用手指、生殖器性侵，害對方下體血流滿地，甚至逼口交尿她嘴裡、身上，前妻事後雖和男子和解，就傷害部分撤告，法院審理後依強制性交判男子3年10月。

檢警調查，2人離婚後仍同住，男子自認前妻和另名男性友人過從甚密，2015年8月28日早上8點多質問對方，並扯髮毆打、腳踹搧耳光，甚至用手指、生殖器性侵得逞，更逼她替自己口交，前妻因日前才動子宮懸吊手術，過程頻喊痛，但男子都無視硬上。

審理時，男子矢口否認犯行，辯稱和前妻是合意性交，早上送完小孩去上學，後來和她聊天聊的不開心，自己就睡著了；法院查，前妻因子宮脫垂併尿道下垂尿失禁，事發前不到1個月才做子宮懸吊手術，出院後醫師也囑咐3個月內避免性行為，否則會有出血風險。

前妻證稱，因為小孩關係才繼續和前夫同住，對方懷疑她另結新歡，當天暴怒朝她丟啤酒罐、推撞牆，邊痛毆邊罵三字經、很賤等語，還拿奶粉罐亂砸，後來男子又說「要滿足她」，就強脫褲用手指性侵、逼口交，她一直尖叫喊痛仍被扯髮拖上2樓。

她還說，當時剛動完手術被老公硬上，下體劇痛血流的床單都是，前夫還當面打給她在大陸的父母，說他們女兒很賤，但對方仍不罷休，逼口交後尿她嘴裡、身上，最後逼她跪在地上道歉，最後等前夫累了睡著後才偷偷跑出門報警求救。

她的朋友也說，當天接到電話她一直哭，到安置處所接她時全身都是傷，動一下就會痛，還不斷說被前夫強姦、痛毆，另驗傷報告也指出女子全身多處擦挫傷，下體也有撕裂傷；但就傷害部分，前妻事後和男子達成和解撤告。