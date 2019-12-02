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女子持自己性愛影片控男下藥性侵 反被控誣告判刑6月

2019-12-02 15:42聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

越南籍裴姓女子持自己的性愛影片報案，指控被洪男下藥性侵，洪男反控裴女誣告。法官勘驗影片，發現裴女面對鏡頭，但男子背對鏡頭，身分難辨識。只是無論是否為洪男，裴女顯未遭人下藥導致暈眩或精神恍惚，認定她誣告，判刑6月。全案可上訴。

裴女2016年9月16日帶在商務旅館拍攝的性愛影片，到基隆市警察局婦幼警察隊指控洪男在同年農曆春節前後，用LINE打電話邀她到瑞芳的麥當勞見面，請她介紹越南女子讓他認識。

她騎車赴約，洪藉口不喜歡喝麥當勞的飲料，要她到他車上，並拿一杯有蓋子的飲料給她喝，喝過後頭就暈暈的，不知被洪帶往何處。

裴女說，抵達目的地後，洪推她進房並拉到床上，還說如果不給他，就會打她。洪先脫她的衣服，接著脫她褲子。她不讓他脫，洪用腳推她的褲子。她說「不要啦，這樣很痛」，洪說「怕痛自己脫褲子」，她害怕只好答應，接著被洪先用手、再用生殖器插入陰道性侵。

洪男否認涉案，反控裴女誣告，基隆地檢署偵結起訴裴女。法官當庭勘裴女提出告訴的影片，影像在一房間內拍攝，裴女面對鏡頭坐在床邊，衣著整齊，神情自然邊看電視，邊整理外套。

影片中另一名男子背對鏡頭，脫掉上衣僅著內褲，他拿走裴女手上外套後，幫她脫掉深色高領套頭上衣。過程中裴女並未反抗，仍看著前方電視且發出笑聲，同時整理男子幫她脫下的上衣。

男子接著幫裴女脫掉深色小背心與內衣，過程中裴女並未反抗，還說了句「好冷」，男子回稱「等一下就不冷了」。男子此時彎腰將裴女壓下，裴女配合往後倒，左手並有撫摸男子身體右側及胸膛。

25秒後男子略為起身，接著狀似要脫下裴女的褲子。又過了 5秒，裴女起身，面帶笑容，邊說「這麼難搞」，邊脫下自己的外褲，男子講了句「還好吧」，隨即影片結束。

法官認為，過程中裴女神情自然、意識清楚，並無精神恍惚情況。影片中男子背對鏡頭，無法辨識身分，但無論是否為洪男，裴女在影片中均明顯未遭人下藥後暈眩或精神恍惚情狀，也非男子說「怕痛自己脫褲子」才脫褲子，指控洪男強制性交，誣告犯行事證明確，判刑6月。

越南籍裴姓女子持「性愛光碟」報案，指控洪姓男子性侵。洪反控裴女誣告。法官勘驗影片...
越南籍裴姓女子持「性愛光碟」報案，指控洪姓男子性侵。洪反控裴女誣告。法官勘驗影片，認定裴女誣告犯行明確，判刑6月。記者邱瑞杰／攝影
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警察麥當勞

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