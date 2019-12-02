少女與男友吵架 性侵犯帶至摩鐵在浴缸玷辱她

2019-12-02 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



15歲少女小蘋與男友阿隆吵架後，欲了解男友的狀況，找阿隆的朋友呂男詢問，呂男邀她單獨見面沿途買啤酒、藥燉排骨帶她到摩鐵，酒後趁機性侵被害少女，經被人提告，台中高分院查出呂男是性侵累犯，依強制性交罪將他刑3年6月。可上訴三審。

合議庭爰審酌，呂男明知小蘋年幼，性自主及判斷能力尚未成熟，僅因一己私慾，即趁少女急欲知悉瞭解男友交友狀況機會，搭載至汽車旅館性侵害，影響被害人身心健康與人格發展，且犯後飾詞狡辯，予以判刑。

判決書指出，22歲的呂男知悉小蘋（化名）是友人阿隆（化名）的女友，於2017年11月21日下午，接獲小蘋來電，得知她與阿隆發生爭吵，急欲透過呂男了解阿隆交友狀況後，邀約她於同日晚間單獨見面，經她允諾。

當晚，呂男騎機車搭載小蘋並沿路購買鋁罐裝啤酒6瓶、藥燉排骨後，前往台中市區摩鐵，兩人在房間內食用藥燉排骨、飲用啤酒談論阿隆的事。未幾，呂男為滿足一己私慾，動手欲褪去她的衣物，「小蘋」雖不從，但因服用感冒藥物及飲酒，無力反抗，而遭他褪去衣物，慘遭性害，經被害人告訴家人報警處理。

呂男否認強制性交，辯稱「我沒有對她強制性交，也沒有帶她去浴洗澡，是她說要喝酒的，也是她說要去汽車旅館的，她進入汽車旅後，聽她哭訴她與阿隆的事後，因很累就先睡著了」法官查出，被害人指證歷歷，且始終證述如一，前後並無明顯矛處，若非親身經歷，難自行憑空杜撰。

合議庭查出，呂男曾有兩次妨害性自主犯行，被判刑3年6月、1年8確定，合併執行4年10月，於2015年11月間縮刑期滿出獄。5年內故再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯。法官審酌，呂男明知小蘋年幼，性自主及判斷能力均尚未成熟卻未能僅守分際，性侵被害人，犯後飾詞狡辯，態度欠佳，不知悔改，予以判刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康