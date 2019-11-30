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軍官帶人妻到旅館嘿咻 對方自曝懷孕才知自己是小王

2019-11-30 09:40聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

李姓軍官透過手機遊戲認識葉姓人妻，對方隱瞞已婚身分展開交往，2人持續聯絡近半年，並到汽車旅館發生性行為，直到葉驚覺自己懷孕，又怕被老公發現偷吃，到醫院做人工流產時要李偽簽她先生的名字，後又心生愧疚向丈夫坦承，檢方偵結依偽造文書起訴李，通姦部分嫌疑不足不起訴。

檢警調查，李男（31歲）因手機遊戲認識葉女，2人發展出戀情開始交往，2016年5月還一起到汽車旅館發生性行為，直到同年10月李發現自己懷孕，害怕被老公知道她出軌，先是向李坦承自己已婚身分，11月再要求對方陪她到醫院做引產手術。

但因葉女結婚，做引產手術得配偶同意，她就再要求李男偽造她先生的簽名、按捺指紋，並將該同意書交給婦產科醫師最後完成手術，但葉女心有不安，直到去年10月23日才向先生坦承她出軌，還到醫院拿掉小孩的事情。

檢方訊時，李男坦承偽造文書，但通姦部分則堅決否認，辯稱確實有和葉性交，但並不清楚她已婚，直到她表示懷孕要實施人工流產，才知道葉女已經是人妻，他自此就沒再和葉發生性行為，也表明要分手，但對方揚言要輕生，他怕葉做出傻事才只好維持聯繫，去年8月下定決心不再聯絡。

葉女經檢方傳喚、拘提未到，不過她當時在警方詢問時曾說，在手機遊戲和李互加好友認識，從5月見面那次第一次發生性行為，到10月就發現自己懷孕，告知李後對方嚇到，也不再發生關係。

檢方認為，李男偽簽葉夫簽名、指紋部分犯嫌明確，依偽造文書罪嫌起訴；但通姦部分則無證據顯示李已知葉已婚，仍故意和她性交，偵結不起訴。

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李男和葉姓人妻交往發生性行為，直到對方自曝懷孕他才知道自己是小王。示意圖／ing...
李男和葉姓人妻交往發生性行為，直到對方自曝懷孕他才知道自己是小王。示意圖／ingimage
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性行為懷孕偽造文書軍人

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