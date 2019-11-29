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酒後猥褻性侵女記者 立委李鴻鈞服務處前主任遭起訴

2019-11-29 16:26聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

親民黨立委李鴻鈞前新莊服務處主任張書維，被2名電視台女記者指控性侵，女記者稱雙方於今年2月間因參加春酒聚餐氣氛熱絡，才又轉往KTV續攤，事後還帶上摩鐵，卻傳出張書維在摩鐵拉扯女記者衣物意圖性侵。新北地檢署認為張書維犯罪事證明確，今天依強制猥褻罪及強制性交未遂置起訴。

立委李鴻鈞的新莊服務處前主任張書維被控對2名電視台女記者襲胸、強脫衣褲意圖性侵，張書維今年3月為此召開記者會，出面反駁指控，他對自己已婚還和女記者上摩鐵，害家人、老闆蒙羞致歉，但他強調雙方是合意前往摩鐵、未發生性行為、沒有任何違反對方意願舉措，並認為對方是為了獨家新聞或和解金設局陷害。

起訴指出，張男在KTV包廂內，酒後對女記者襲胸，還出手撩起女記者短裙，隔著內褲撫摸大腿及臀部，唱歌結束後，一名受害女記者藉故先行離開，張男則藉口共搭計程車送另一名受害女記者返家，途中卻堅持先到摩鐵休息。

二人到新莊區一間摩後，張男強行脫掉女記者衣褲意圖性侵，女記者驚嚇之餘，大哭表示，我生理期來，你不要這樣。張男才作罷，女記者才趕緊穿上衣服逃離摩鐵，隔天到警局提告。

新北檢方認為張男犯罪事證明確，今天依強制猥褻罪及強制性交未遂罪起訴張男。

親民黨立委李鴻鈞新莊服務處前主任張書維酒後猥褻並意圖性侵女記者，新北地檢署今天依...
親民黨立委李鴻鈞新莊服務處前主任張書維酒後猥褻並意圖性侵女記者，新北地檢署今天依強制猥褻罪及強制性交未遂罪罪起訴。圖／報系資料照
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