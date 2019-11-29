酒後猥褻性侵女記者 立委李鴻鈞服務處前主任遭起訴

2019-11-29 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



親民黨立委李鴻鈞前新莊服務處主任張書維，被2名電視台女記者指控性侵，女記者稱雙方於今年2月間因參加春酒聚餐氣氛熱絡，才又轉往KTV續攤，事後還帶上摩鐵，卻傳出張書維在摩鐵拉扯女記者衣物意圖性侵。新北地檢署認為張書維犯罪事證明確，今天依強制猥褻罪及強制性交未遂置起訴。

立委李鴻鈞的新莊服務處前主任張書維被控對2名電視台女記者襲胸、強脫衣褲意圖性侵，張書維今年3月為此召開記者會，出面反駁指控，他對自己已婚還和女記者上摩鐵，害家人、老闆蒙羞致歉，但他強調雙方是合意前往摩鐵、未發生性行為、沒有任何違反對方意願舉措，並認為對方是為了獨家新聞或和解金設局陷害。

起訴指出，張男在KTV包廂內，酒後對女記者襲胸，還出手撩起女記者短裙，隔著內褲撫摸大腿及臀部，唱歌結束後，一名受害女記者藉故先行離開，張男則藉口共搭計程車送另一名受害女記者返家，途中卻堅持先到摩鐵休息。

二人到新莊區一間摩後，張男強行脫掉女記者衣褲意圖性侵，女記者驚嚇之餘，大哭表示，我生理期來，你不要這樣。張男才作罷，女記者才趕緊穿上衣服逃離摩鐵，隔天到警局提告。