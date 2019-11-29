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妙齡女爛醉夢中喊暗戀男名字 醒來看內褲驚覺被性侵

2019-11-29 09:19聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園陳姓男子得知1名女性友人為情所困，心情低落想借酒澆愁，卻趁對方爛醉昏睡時性侵她，事後女子回家驚見內褲上有分泌物，發現是精液的味道，她質問陳男，對方認錯還說「要寄補品給她」，但審理時陳卻不認罪，說自己不會對她做這種事，但法院不採信，依乘機性交罪判陳3年2月。

檢警調查，陳男2016年12月2日晚上11點多，因女子心情不好借酒澆愁，就和另2名友人陪她喝酒，後來一群4人在同個房間睡著，陳聽見女子夢中呼喊她暗戀對象「洋洋」的名字，就趁機朝她性侵得逞，直到對方清醒回家，發現內褲上有精液，質問陳後才曝光。

審理時，陳矢口否認辯稱當時意識不清，不可能對女子做這種事，仔細回想後，內褲上有精液應該是夢遺，還說當時女子發酒瘋，睡著後拉她手去摸胸部、下體；陳的辯護人說，房間內尚有另2名友人，卻都未聽女子呼救，也沒採到陳的DNA

法院勘驗2人對話，陳面對質問說「我也很愧疚，可是你一直喊洋洋」，女子再問為何不戴保險套？陳則說「我對不起，我不是故意的，我會寄一點補品給你」等語，認為陳說詞反覆，應是卸責辯詞不予採信。

友人證稱，陳男雖有也有喝酒，但當時精神狀況是可以辨識事情，加上陳對於性交、撫摸及女子夢中喊話內容都可清楚描述，認為並未處於泥醉狀態；此外，女子也說自己喝了7杯混酒，頭很暈感覺下體被侵入，但沒辦法抵抗，回到家才發現內褲有分泌物，是精液的味道。

且經囑托醫院替女子做精神鑑定，報告認為其符合創傷壓力症候群；法院認為，陳男為滿足一己私慾，漠視他人性自主權，利用女子泥醉不知抗拒對他性交，造成對方身心創傷，考量陳犯後否認、未獲原諒沒達成和解，依乘機性交罪判處陳男有期徒刑3年2月。

陳男見女子酒醉偷性侵她，對發回家發現內褲有精液的味道才曝光，法院依乘機性交判陳3...
陳男見女子酒醉偷性侵她，對發回家發現內褲有精液的味道才曝光，法院依乘機性交判陳3年2月。示意圖／ingimage
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性侵保險套DNA

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