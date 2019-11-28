設伴遊群組媒介少女嘿咻 出師不利遇警網路巡邏

2019-11-28 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中報導侮



蔡男創設鐘點約會、伴遊群組，獲悉16歲少女小蘋有金錢需求，不排斥從事性交獲取所需，即媒介她與不特定男客嘿咻，適警執行網路巡邏發現，佯裝男客與蔡聯繫，談妥伴遊3小時6000元、性交易2萬元，經員警查獲，台中地院今天依違反兒童及少年性剝削防制條例未遂罪將他判刑10月，可上訴二審。

判決書指出，蔡男於4 月中旬以LINE通訊軟體申請帳號並創設「鐘點約會、伴遊、交際、價格自由，介紹可抽」的群組，邀約不特定人加入該群組，以媒合女子與不特定男子鐘點約會、伴遊、交際等，並企思後續之媒介性交行為。

蔡男於交友軟體上結識16歲少女小蘋，知悉小蘋有用錢需求，不排斥從事性交藉以獲取所需，遂媒介與男客性交易。至6 月中旬執行網路巡邏的臺中市政府警察局烏日分局員警發現，遂佯裝男客以暱稱「阿福」加入群組，與蔡男聯繫。

蔡男並於7 月1 日以LINE傳送小蘋的照片，並與佯裝男客的員警談妥伴遊每小時新臺幣2000 元、性交易2萬元，媒介小蘋從事有對價性交行為，同月14日下午，由蔡安排佯裝男客員警與小蘋見面後，即要求員警將性交易及伴遊對價共2萬6000元（即伴遊三小時6000 元、性交易2萬元）匯入蔡所有的帳戶。

隨後，佯裝男客員警將小蘋帶往汽車旅館房間內，由該分局其他員警進入房內臨檢，當場查獲並扣得保險套1枚及手機1 支。經小蘋指認蔡即為媒介性交的人，警方前往蔡的住處，經蔡同意搜索而扣得現金2 萬6 千元、帳戶存摺1 本、及蔡與小蘋及其他女子簽訂的契約合約書。