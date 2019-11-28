夢中舒服以為和女友嘿咻 睜開眼驚見是「他」在亂來

2019-11-28 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



鄭姓男子擔任髮型設計師和1名男客成為朋友，因愛慕他就邀約回家參觀新房，但鄭趁對方酒醉留宿時偷口交，男子夢中一度以為在和女友性交，但越想越不對報警提告，他並證稱「夢中覺得比較舒服，但眼睛張開看到鄭在替他穿褲子」，法院考量雙方和解，依乘機性交罪判處鄭2年，緩刑4年。

檢警調查，鄭男（26歲）去年6月1日見男子到店裡消費，就約他下班後回家參觀自己新買的房子，還開紅酒邊喝邊看電影，男子因酒醉不能騎車，鄭要他留宿還提供短褲，清晨5點多鄭見他熟睡，就大膽脫掉褲子替他口交。

男子起了生理反應，但睡夢中迷離之際，還以為是和女友性交，最後射精感到下體溫熱、疼痛才醒來，發現鄭替他穿褲子還跑去漱口，後來懷疑被性侵才報警提告。

審理時男子證稱，睡著後覺得下體熱熱的，還以為是夢到和女友做愛，但又覺得痛痛的，睜開眼睛就看見鄭替他穿褲子又跑去漱口，當時渾渾噩噩，但是越想越不對，認為鄭應該有對他做什麼，報警後還傳LINE問鄭對他幹嘛。

男子還說，醒來發現下體溫熱濕粘，且睡夢中有感覺到比較舒服，就像和女友性交的感覺，但之後到警察局報案就說自己好像被性侵了，隨即被帶往採證。

法院勘驗2人對話，男子質問對方說「你有對我幹嘛嗎....」鄭回「你真不知道還假不知道啊，不過很抱歉，就當沒事就好，呵呵」，男子繼續問「該不會用嘴巴口交我吧」，鄭起初不願正面回應，後又否認，最後才坦承說「有」。

院方查，鄭男事發後多次傳訊給對方，但態度一下承認、一下否認，先道歉認錯求情，之後態度又丕變，但被害男子指證歷歷，加上有監視器進出畫面，以及醫院採證報告等，認定他當時是熟睡而不知抗拒才遭鄭男口交。