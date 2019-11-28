作愛不舉竟持物性侵女子 還辯她在草叢上廁所被草刺傷

2019-11-28 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



男子阿隆與女友小蘋做愛，因無法勃起，持空酒瓶插入女體，致她下體受傷，兩人吵架後互毆成傷，小蘋聲請暫時保護令獲准，而阿隆違反保護令打傷她，不讓她帶走皮包及手機，經被害女報警，台中地檢署今天依強制性交、傷害、強制、公然侮辱等罪起訴他，而小蘋則被依傷害罪起訴。

阿隆（化名）否認強制性交犯行，辯稱「我沒辭拿酒瓶戳她下體，當時是在搶酒瓶，因為她一直喝，我是與她搶酒瓶時，不小心戳到她下體，因為當時兩人有衝突，拉扯很嚴重，她下體的擦傷很可能是去草叢上廁所蹲下去被草刺到。檢察官不採信，予以起訴。

起訴書指出，阿隆5月2日上午，在台中市太平區光興隆大橋下，獲得小蘋（化名）的同意發生性關係，惟中途無法勃起，徒手拉扯壓制她，持空酒瓶插入她下體，造成被害女下體及腹部擦傷的傷害。

兩人在大橋下發生口角爭執，以徒手出拳及拉扯，致阿隆受有上下唇、前胸、右足擦傷；小蘋受有頭頂腫、臉部及嘴唇、頸肩部、背臀部及四肢多處擦傷， 經小蘋報警，阿隆以髒話罵小蘋。兩人具有親密關係的伴侶，她因他的行為，向法院聲請暫時保護令獲准。