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她不堪受辱燒炭自殺 軍人否認性侵乾妹仍重判12年10月

2019-11-27 15:24聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

張姓現役軍人性侵乾妹，乾妹遇害後5天燒炭自殺死亡，張被起訴。台北地院審理，張否認性侵，法官勾稽被害人與閨密輕生前的對話紀錄、還原被害人受創以後情緒起伏為證據，認定張犯的是「現役軍人犯強制性交致人自殺罪」，重判張有期徒刑12年10月。可上訴。

張與被害人互以乾兄妹相稱，2016年9月4日張還是現役軍人，與其他友人、乾妹妹在台北市某錢櫃KTV 飲酒玩樂，隔日凌晨聚會結束，回乾妹妹新北市新店區住處，與乾妹妹同睡，仗著體格優勢，強制性交乾妹妹得逞。

被害人被性侵後，以通訊軟體告知3名閨密「有被強姦的感覺」、「我不回訊息就代表我出事惹」、「我現在處於一個自暴自棄的狀態，…我有想過…燒炭之類的」，2016年9月10日，因未能走出悲痛，在住處燒炭身亡，母親報警處理，燒炭現場被害人以行事曆寫下「媽媽對不起，我不知道怎麼成為一個更好的人也不知道怎麼相信別人」的遺言。

法院開庭，張否認強制性交、並導致乾妹妹羞忿自殺，張辯稱，沒有與乾妹妹發生性關係，「她不是因我而死」；律師說，被害人早有輕生念頭，不能以閨密證詞即認定被害人因被性侵而燒炭自殺。

法官調查，被害人遭性侵2個多小時內，密集與友人以簡訊聯繫，內容包括「跟張XX打了一泡」、「我傻眼」、「跟張XX打了一泡我更傻眼」、「我叫他出來他還給我架著」、「而且我還一直跟他說他有女朋友」。

被害人的閨密們向法官解釋對話紀錄的涵意。她們證稱，被害人對與張發生性關係的事嚇到；被害人並不想與張發生性關係；張因力氣太大所以被害人跟張發生性關係；被害人是被硬上的；法官認為，閨密們的證述，可證明張犯強制性交罪。

被害人母親偵查、審理時都說，案發後張主動約她在麥當勞見面，坦承性侵，覺得很抱歉、對不起，想去女兒靈前上香，但她希望張的父母知道性侵的事，才願讓張上香致歉。

至於被害人是否「被性侵而自殺？」判決說，根據證人證述，被害人生前個性樂觀、開朗活潑，從未因經濟、課業有輕生或負面的想法，對於煩惱、沮喪也可自行排解，再度開朗生活，但案發後，被害人大量瀏覽燒炭自殺、憂鬱的文章，認定她是遭遇性侵才起意尋死。

判決說，張不珍惜人與人之間的信任，利用同床共寢機會強制性交得逞，造成被害人深感羞忿、並無法釋懷導致自殺身亡，考量張不認錯，不道歉，還覺得檢察官在濫訴，因而重判。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
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性侵軍人

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