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渣男逼少女搞69體位又拍照 一審遭判4年

2019-11-26 11:48聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

林姓男子去年3月約Dcard上的16歲少女到租屋套房，強迫少女用69體位性交，還拿手機拍下體，少女不斷哭泣，仍強制性交得逞。士林地方法院依強制性交等罪判處有期徒刑4年。全案可上訴。

19歲林男和少女在Dcard認識、聊天將近3個月，去年3月4日，林男約少女到租屋處玩手遊，過程中親吻少女，緊接著不顧少女意願，強行脫T 恤及胸罩，少女護胸拒絕，林仍撫摸乳房、舔舐乳頭，壓少女在床上，逼迫做69體位姿勢。林把下體湊近少女頭部要求口交，還拿手機拍攝下體，見到少女不斷哭泣，仍執意把陰莖插入少女陰道，強制性交得逞。

少女供稱，「我同意接吻，並不代表我要做其他的事情」，脫衣、撫摸、陰莖插入陰道等行為都沒有同意，被逼迫做69體位時，因為是超強迫做不喜歡的事情，一直在哭。當林要求口交時，發現他拿手機偷拍，有質問「你在做什麼」，很擔心林會拿照片威脅。

林男辯稱，性交過程沒有違反少女意願，覺得少女漂亮，才會想拍給她看，照片只拍到背，且模糊，就直接刪掉了。辯護人稱，案發後少女搭乘被告機車至捷運站返家，可見雙方性交過程並無不愉快。

少女開庭時稱，林男載自己到捷運站後，立刻打電話給朋友哭著說遭侵害，朋友有建議要報警，隔日就報案、至醫院驗傷。

合議庭審酌，案發時林男也是未成年，兩人是第二次見面網友，林因血氣方剛，無法遏制情慾，違反少女意願，利用男性體力優勢，徒手壓制僅有36公斤的少女，強制性交，又趁少女不注意，違反意願用手機拍照，雖未得逞，但使少女擔心照片外流，驚懼受怕，留下莫大創傷。

合議庭考量，全案未達成和解，林男目前仍就讀大學，依強制性交罪，判處3年2月、違反意願拍攝少女性交行為電子訊號未遂罪，處3年8月，應執行有期徒刑4年。

示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片
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