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愛上投資夥伴 男傳簡訊示愛還坦承是第三者

2019-11-26 07:48聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

男子阿建與投資夥伴小蘋疑嘿咻，還傳內容「我想跟妳做愛，從頭親到腳，想跟你所有的調情，親密妳懂嗎？」還傳簡訊自稱「我最討厭第三者，我自己卻是第三者，不會讓我愛一個有家庭的女人感到委屈」，經小蘋的丈夫阿偉請求損害賠償，台中高分院判處阿建賠償阿偉新台幣30萬元。不得上訴。

阿偉（化名）表示，他與小蘋（化名）原為夫妻，育有1子，在他與小蘋婚姻關係存續中的2014年12月底至2016年10月間，阿建（化名）與小蘋多次於阿建汐止住處、台中市日租套房、精品商務汽車旅館等處，有親暱、擁抱、接吻、愛撫，甚於床上赤裸相擁相姦淫。

事後，阿建甚以簡訊傳送「寶貝，整整一個月沒見，這中間你有想過我們的甜蜜跟溫存嗎，我很想念抱著妳依然喜歡妳的一切，屁股，臉，唇，肚肚跟妳熟睡跟睡覺嘴巴打開的可愛模樣」、我想妳，我想跟妳做愛，從頭親到腳，想跟你所有的調情，親密妳懂嗎？」「親愛的，曾經做愛，相處，擁抱最合契的」、「我們曾經櫃檯親，機房恩愛，車上，還有妳在日租為了我們的甜蜜拍性愛影片」等給小蘋。

阿建2017年9月21日下午，以手機傳送予小蘋簡訊，自稱「我最討厭第三者，我自己卻是第三者，不會讓我愛一個有家庭的女人感到委屈」等語，可知阿建早已知悉小蘋為有配偶，卻與她發生不正當情感來往。

阿偉於2017年2月13日經小蘋坦承始知，而阿建更於臉書上張貼小蘋私密照片，甚至傳送訊息予他，破壞他婚姻生活圓滿和諧，致他與小蘋婚姻關係破裂，於2018年3月8日協議離婚，侵害他配偶情節重大，致他精神上受有極大痛苦，因此請求損害賠償。

阿建辯稱，他與小蘋曾是好友及合夥關係，共同投資服飾店，因小蘋擅自退股需賠償違約金20萬元，心有不甘而威脅他不得追討，否則要用合照來提告妨害家庭，他因不願再生事端遂簽署保密和解書，未料小蘋不顧和解書內容為了利益請阿偉提告，阿偉的證據皆來自與他利益衝突的小蘋。

阿建又辯，就阿偉所指發生非正常往來地點，他除自己住處外，並未去過台中市日租套房、精品商務汽車旅館，而日租套房是店面，非所謂日租套房，阿偉所提妨害家庭告訴，經檢察官為不起訴處分，可證明他並無侵權行為。

台中高分院查出，阿建明知小蘋為有配偶的人，猶與小蘋拍攝2人躺在床上裸露相擁照片，照片中阿建與小蘋均赤裸上身，彼此或臉頰相貼、或身體依偎、或阿建以手環抱小蘋，其中標示為阿建汐止家中的照片，阿建甚將手放置於小蘋胸部，彼此間狀甚親暱愉悅，表露親密神情，不論拍攝地點為何，依社會一般通念，顯已逾越通常異性普通朋友間正常社交分際，判決阿建賠償阿偉新台幣30萬元。

男子阿建與投資夥伴小蘋有親密關係，經小蘋的丈夫阿偉請求損害賠償，台中高分院判處阿...
男子阿建與投資夥伴小蘋有親密關係，經小蘋的丈夫阿偉請求損害賠償，台中高分院判處阿建賠償阿偉新台幣30萬元。不得上訴。圖／本報資料照
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婚姻汐止

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