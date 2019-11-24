色男不甘心女友分手竟性侵她 法官判刑4年得坐牢

2019-11-24 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



陳姓男子不甘女友小芳和他分手，約3年多前涉嫌強押小芳上車，載她到一家溫泉旅館後，拿出電擊棒恐嚇如要分手就一起死，小芳遭陳男強制性侵得逞。陳否認性侵前女友，但台南高分院法官查出，被害人因害怕才未呼救，且在車內始終坐在後座，未移到右前座，如果感情恢復，怎會一直坐在後座，不採信陳說詞，依性侵、妨害自由等罪，判處陳4年徒刑，案可上訴。

判決指出，2016年10月初，陳姓男子和小芳分手，陳男心有不甘，10月30日晚間10點，陳駕車在小芳下班必會經過的地點繞行等候。

當天深夜近12點，小芳騎機車經過該地，陳開車貼近女方機車，迫使小芳停車。陳下車強拔走女方機車鑰匙，陳抱住她再把小芳推進轎車後座，同時搶走她手機與反鎖車門後，陳開車載小芳到大賣場停車場談判，陳嗆要跟她一起死，使得小芳心生畏懼。

10月31日凌晨，陳載小芳到白河一家溫泉旅館，陳在房內拿出電擊棒抵住她下巴、恫稱要把她電暈，如果分手就一起死，被陳強壓在床上的她慘遭對方性侵得逞。案發後，小芳報警法辦起訴。陳供稱，他和小芳在車內談話後感情恢復如初，像小情侶般相約去泡溫泉。