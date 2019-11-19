按摩師「指侵」辯通任督二脈？法官：人家是用「手掌」

2019-11-19 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／即時報導



劉姓按摩師指侵女客人，被檢察官起訴；法院審理，劉提「任督二脈」暢通法教學影片作抗辯，否認性侵；台北地院勘驗劉提供的影片發現，示範者以「手掌」包覆陰部按摩，不像劉以「手指」插入，審結依利用權勢性交罪，判劉有期徒刑1年2月。可上訴。

劉是台北市某養生館的按摩師，2018年1月21日下午，利用幫被害人按摩的機會，騙稱胸部、私密處有穴道，先以雙手搓揉被害人的胸部，再以手指插入被害人的陰道，被害人向松山分局報案，劉被訴。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

被害女客人說，劉一開始與別家手法接近，有按在穴位上，後來就以雙手搓揉她的乳頭，約5至6秒，她覺得不對勁，當下沒有太大反應；女客說，劉表示只要按1個穴位就可豐胸，沒有詢問她的意願，直接往大腿內側伸過去，從她的短褲褲管深進內褲，並粗魯直接抽插陰道。

劉向法官辯稱，他服務10年來初次對女客人按摩胸部、陰蒂、陰道，還強調那幾處確實有穴道，服務之前有詢問對方可不可以碰觸，後來被害人還加時、付錢，等於同意他的服務。

為證明自己確有「兩下子」，且不是性侵害，劉再向法官提出「胸部搓揉法」、「任督二脈暢通法」的相關教學影片為證據，不過，法官勘驗影片卻認為，影片中的示範人是以「手掌」包覆胸部及陰部的方式按摩，並沒有以「手指」插入陰道，認劉的辯解不可採。