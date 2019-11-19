親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

反送中／大學變練兵場誰害的？ 港府、校長互相指責

按摩師「指侵」辯通任督二脈？法官：人家是用「手掌」

2019-11-19 19:16聯合報 記者王聖藜／即時報導

劉姓按摩師指侵女客人，被檢察官起訴；法院審理，劉提「任督二脈」暢通法教學影片作抗辯，否認性侵；台北地院勘驗劉提供的影片發現，示範者以「手掌」包覆陰部按摩，不像劉以「手指」插入，審結依利用權勢性交罪，判劉有期徒刑1年2月。可上訴。

劉是台北市某養生館的按摩師，2018年1月21日下午，利用幫被害人按摩的機會，騙稱胸部、私密處有穴道，先以雙手搓揉被害人的胸部，再以手指插入被害人的陰道，被害人向松山分局報案，劉被訴。

被害女客人說，劉一開始與別家手法接近，有按在穴位上，後來就以雙手搓揉她的乳頭，約5至6秒，她覺得不對勁，當下沒有太大反應；女客說，劉表示只要按1個穴位就可豐胸，沒有詢問她的意願，直接往大腿內側伸過去，從她的短褲褲管深進內褲，並粗魯直接抽插陰道。

劉向法官辯稱，他服務10年來初次對女客人按摩胸部、陰蒂、陰道，還強調那幾處確實有穴道，服務之前有詢問對方可不可以碰觸，後來被害人還加時、付錢，等於同意他的服務。

為證明自己確有「兩下子」，且不是性侵害，劉再向法官提出「胸部搓揉法」、「任督二脈暢通法」的相關教學影片為證據，不過，法官勘驗影片卻認為，影片中的示範人是以「手掌」包覆胸部及陰部的方式按摩，並沒有以「手指」插入陰道，認劉的辯解不可採。

判決書指出，劉藉由對女客人按摩、推拿的機會，騙稱乳房、陰蒂、陰道都有穴道，利用被害人對按摩專業的信任及尊重，於按摩過程中為猥褻、性交行為，考量犯罪動機等，判劉有期徒刑1年2月。

劉姓按摩師指侵女客人，被檢察官起訴；法院審理，劉提出任督二脈暢通法教學影片作抗辯...
劉姓按摩師指侵女客人，被檢察官起訴；法院審理，劉提出任督二脈暢通法教學影片作抗辯，否認性侵；台北地院勘驗影片發現，示範者以「手掌」按摩，不像劉以「手指」插入，判劉有期徒刑1年2月。可上訴。示意圖／ingimage
分享

按摩性侵猥褻

相關新聞

國中生猥褻女同學被拍到 父母硬掰：影片造假

2019-11-19 17:34

男模驚傳自拍裸照網愛 慘遭男網友截圖恐嚇

2019-11-19 17:33

假扮喇嘛邀約2女討論宗教 強押上床性侵得逞判5年

2019-11-19 17:14

武林敗類！瞎掰按摩需全身赤裸 太極教練性侵女徒弟

2019-11-19 15:03

廚師想硬上女實習生 強押上床還說「一回生二回熟」

2019-11-19 12:30

台大恐怖情人被控違反保護令 獲不起訴

2019-11-19 12:24

小王及人妻嘿咻賠750萬 無力給付提訟降為160萬

2019-11-19 12:24

泰籍辣女愈按愈下面 曖昧問男警要不要「抓龍筋」

2019-11-19 10:38

按摩小姐為男客做半套 SPA會館老板被判3月

2019-11-19 09:46

14年前玷辱夜歸女 這次賠50萬求交保遭駁延長羈押

2019-11-19 07:35

宅男想和女網友嘿咻 得先買3千遊戲點數險被騙

2019-11-18 16:44

影／媒介越南女子來台賣淫 這一家五口全收押

2019-11-18 15:15

張姓議員舌吻議員女助理被告 對方後撤告獲不起訴

2019-11-18 10:56

女兒遭襲臀他否認 老媽目擊作證就是他

2019-11-18 07:31

惡男性侵前女友 法官判賠償80萬

2019-11-18 00:17

2高職女找「日領5千」商旅打工驚聞呻吟 報警結果出爐

2019-11-17 17:42

假警大生遭控誘少女離家、拍猥褻照 全不起訴

2019-11-17 15:40

男硬上女同學和解竟寫「合意」 再賠20萬仍需入獄

2019-11-17 13:31

妹子借浴室洗香香 大學生「凍未條」偷拍存雲端欣賞

2019-11-17 11:08
看更多

熱門文章

他外派日本定居1個月幻想破滅 生活壓抑到想回台

2019-11-18 20:14

「台版寄生上流」真實上演 她驚見清掃阿姨帶一家4口入住

2019-11-18 21:56

桂冠出版負責人賴阿勝驟逝 文化及地方人萬般不捨

2019-11-19 09:48

影／西屯永福路牛排館冒大量火煙 業者：疑冷凍馬達爆炸

2019-11-19 16:14

影／撞擊瞬間曝光！消防車疾駛後視鏡傷人 男命危

2019-11-18 19:53

國軍車隊險擋總統車隊去路 警急喊無線電引誤會

2019-11-18 20:48

外送妹送餐到暗巷！被驚悚一幕嚇慘 嘆「最想離開的時刻」

2019-11-19 15:13

武林敗類！瞎掰按摩需全身赤裸 太極教練性侵女徒弟

2019-11-19 15:03

游泳教練遭撞命危截肢 計程車女司機大哭：對不起

2019-11-19 12:24

清秀佳人私密手術住院 男友找護理師探密被告

2019-11-19 09:40

影／移工今年上千件車禍 警深入宿舍宣導致命內輪差

2019-11-19 08:44

台中正隆紙廠蒸氣管線爆裂 巨大爆炸聲嚇壞路人

2019-11-18 19:46

超商貼心「丟垃圾指南」 簡單3步完美體現說話藝術

2019-11-18 20:25

點菸竟造成屋毀人重傷 疑因地下天然氣被點燃

2019-11-18 22:36

今天風真透 苗警教風大安全騎車技巧

2019-11-19 17:10

台中3歲男童疑遭虐死 檢方聲押生父、生母5萬交保

2019-11-19 13:46

泰籍辣女愈按愈下面 曖昧問男警要不要「抓龍筋」

2019-11-19 10:38

開車找失車？1刀殺死騎車少年

2019-11-19 00:33

影／柯文哲連任市長靠民進黨？丁守中選舉訴訟12月17日宣判

2019-11-19 15:11

ATM異常他取走卡在吐鈔口44000元 一個月後警方找上門

2019-11-19 12:35

逼長榮空姐擦屁股還露鳥 百斤男死亡性騷獲不起訴

2019-11-19 10:09

影／Gay酒吧起衝突互毆 咬人男指控台中警吃案

2019-11-19 12:24

斷橋懲處新名單昨出爐 內部說恐含歷任董事長、總經理

2019-11-19 08:57

按摩小姐為男客做半套 SPA會館老板被判3月

2019-11-19 09:46

台中3歲男童疑遭生父凌虐致死 21日解剖釐清死因

2019-11-19 14:57

廚師想硬上女實習生 強押上床還說「一回生二回熟」

2019-11-19 12:30

王姓3歲男童遭虐死 父遭聲押、母5萬交保

2019-11-19 14:07

地下期貨對賭當日輸贏 男子獲利1500萬元遭約談

2019-11-19 15:32

影／台中市今年酒駕造成265人傷亡 比去年同期少三成

2019-11-19 16:55

越南進口廢料藏海洛因磚 台越聯手扣446塊值15億

2019-11-19 13:10

14年前玷辱夜歸女 這次賠50萬求交保遭駁延長羈押

2019-11-19 07:35

台南市文化局科長 涉貪汙詐領8萬元活動費

2019-11-19 12:24

管中閔告記者敗訴 無罪判決：兼職是肯認的表彰

2019-11-19 16:36

調查局線民淪運毒專家 女友幫翻譯也入獄返台獲判無罪

2019-11-19 08:24

老翁病逝家人無力安葬撫屍悲痛 唯石軒慈善會助後事

2019-11-19 10:10

未通報同事拿餐袋打4歲童 她挨罰打行政官司贏了

2019-11-19 10:32

馬尾妹手機丟小黃猛打沒響 警調監視器急追回開靜音啦

2019-11-19 16:39

離職繳回筆電 公司告他擅開信箱找證據

2019-11-19 00:41

強鹼潑瞎主管 判8年賠上千萬元

2019-11-19 00:46

國中生猥褻女同學被拍到 父母硬掰：影片造假

2019-11-19 17:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top