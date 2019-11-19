武林敗類！瞎掰按摩需全身赤裸 太極教練性侵女大生

2019-11-19 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北即時報導



北部某大學蔣姓武術教師被控利用按摩機會性侵女學生，雖矢口否認犯行，但因為對方下體採到其DNA，Line簡訊又有「太舒服了」等語，說詞未被採信，今天被新北地院依強制性交罪判刑３年６月。全案可上訴。

據了解，蔣姓教師除了在學校教課，也在校外開按摩工作室，會邀約學生到店裡消費。去年3月，他在工作室幫女學生按摩，佯稱要全身油壓必須全裸，又推說工作室有燈光要對方戴上眼罩，接著在療程中上下其手，進而性侵得逞；事發後，校方性平會調查女學生有情緒不穩、壓力調適等問題，決議解聘蔣姓教師。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

法院審理時，蔣男坦承要女學生脫衣和戴眼罩，但矢口否認性侵，堅稱雙方是兩情相悅，還說是女學生先摸他大腿挑逗，他才會心動暈船，指２人事後還有聊天互動。

女學生表示，當時發現不對勁，有撥掉眼罩想反抗，但力氣不如對方，雙手被按在頭的兩邊，所以被得逞。事後還傳簡訊給對方是因為情緒混亂，不知如何是好，只能乾笑回應。

法院調查，女學生案發後有向同學哭訴遭遇，隨即驗傷報警，而校方也馬上召開性平會調查，其男友也曾為此是傳訊質疑蔣男，最後認定２人性關係非兩情相悅。