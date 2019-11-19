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武林敗類！瞎掰按摩需全身赤裸 太極教練性侵女大生

2019-11-19 15:03聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

北部某大學蔣姓武術教師被控利用按摩機會性侵女學生，雖矢口否認犯行，但因為對方下體採到其DNA，Line簡訊又有「太舒服了」等語，說詞未被採信，今天被新北地院依強制性交罪判刑３年６月。全案可上訴。

據了解，蔣姓教師除了在學校教課，也在校外開按摩工作室，會邀約學生到店裡消費。去年3月，他在工作室幫女學生按摩，佯稱要全身油壓必須全裸，又推說工作室有燈光要對方戴上眼罩，接著在療程中上下其手，進而性侵得逞；事發後，校方性平會調查女學生有情緒不穩、壓力調適等問題，決議解聘蔣姓教師。

法院審理時，蔣男坦承要女學生脫衣和戴眼罩，但矢口否認性侵，堅稱雙方是兩情相悅，還說是女學生先摸他大腿挑逗，他才會心動暈船，指２人事後還有聊天互動。

女學生表示，當時發現不對勁，有撥掉眼罩想反抗，但力氣不如對方，雙手被按在頭的兩邊，所以被得逞。事後還傳簡訊給對方是因為情緒混亂，不知如何是好，只能乾笑回應。

法院調查，女學生案發後有向同學哭訴遭遇，隨即驗傷報警，而校方也馬上召開性平會調查，其男友也曾為此是傳訊質疑蔣男，最後認定２人性關係非兩情相悅。

法院認為，蔣男身為師長，卻罔顧女學生對他的信賴犯案，利用按摩機會性侵，犯後又矢口否認，至今未賠償對方或達成和解，因此量刑３年６月。

北部某國立大學蔣姓武術教師被控利用按摩機會性侵女學生，雖矢口否認犯行，但因為對方...
北部某國立大學蔣姓武術教師被控利用按摩機會性侵女學生，雖矢口否認犯行，但因為對方下體採到其DNA，Line簡訊又有「太舒服了」等語，說詞未被採信，今天被新北地院依強制性交罪判刑３年６月。示意圖／Ingimage
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