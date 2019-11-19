廚師想硬上女實習生 強押上床還說「一回生二回熟」

2019-11-19 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



張姓男子在桃園某飯店擔任廚師，前年因工作認識外場的女實習生就藉故約她回家，但張性慾大發朝女子強吻、摸下體猥褻，甚至還說「我們都成年人、一回生二回熟」，造成對方身心受創，大哭到抽搐無法言語，法院傳訊多名飯店、學校證人，認定張犯行明確，依強制猥褻罪判處他1年。

檢警調查，張男2017年7月在飯店認識女實習生，對方說想和他借錢買外套，張10月19日就約她回家，但晚上9點多2人獨處時，張突然把女子強抱到房間，還壓在床上強吻、伸手摸下體，對方奮力抵抗他才停手。

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張辯稱，聊天時有勸對方不要買那麼貴的外套，後來就騎車載她回宿舍，並沒有作出猥褻行為，辯護人則稱，女子證詞前後不一，就連相約碰面的理由都有4種版本，況且女子宿舍離張住家不遠，其自述遭猥褻大可自行離去，不需要搭乘張的機車，這也和一般受害者出現畏懼想遠離的態度相異。

女子則說，到張住家後他越靠越近，開始從頭摸到後背，還趁不注意把她整個人抱起來、壓在床上，自己不斷掙扎仍遭強吻，張不斷想伸舌頭還說「反正我們都是成年人，一回生二回熟」、「做這件事只有你知我知」，後來還用手摸她下體，她想逃跑都被攔阻。

她還說，張見她臉色不對就說要騎機車載她回家，當時外面下大雨，她本來想要拒絕，但後來張堅持，加上對環境不熟所以就讓對方載回飯店宿舍，事後張還跟她說實習後不要回去，要約她回家睡覺等語。

她表示，直到回飯店就崩潰和友人說此事，對方要她和飯店主管、學校以及家人通報；友人也證稱，女子當時淋的全身濕，回來就一直哭，哭到抽搐，還說很怕之後上班遇到那個人該怎麼辦。

法院認為，女子針對和張聊天、被猥褻部分均具體指述、前後證詞大致相符，且審理過程甚至出現落淚、情緒激動無法繼續陳述狀況，與一般性侵被害人因飽受委屈、感受壓力，且回想事發經過產生強烈情緒相符，加上傳訊飯店、學校等證人，也和女子證詞相符。