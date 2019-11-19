親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

港警強攻理大圍城：香港萬人自發救援的「解圍夜戰」

父親驚訝！新光金公主吳欣盈從政 母：妳非家族第一人

台大恐怖情人被控違反保護令 獲不起訴

2019-11-19 12:24聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

一名台大謝姓高材生遭控將同校前女友W當性奴，軟禁宿舍性侵、澆熱水、勒脖、毆打，涉傷害等罪。台北地檢署先前已針對W女、C女提告性侵部分不起訴，有另名前女友因受不了謝男傳訊息騷擾，也控告謝男違反保護令，卻未提出任何對話紀錄，檢方今給予謝男不起訴處分。

今年2月間，女大生W女向媒體控訴，被謝男當性奴，軟禁宿舍、性侵、澆熱水、勒脖、毆打，涉傷害、性侵。此外，謝男曾向她炫耀收藏許多女孩子的性愛照，疑似有其他女子受害。

W女報案後，北檢分案調查，但謝男對於指控全盤否認，檢方因傷害、妨害秘密部分逾告訴期而不起訴。性侵部分，女方坦言原先不願意發生關係，但後來「被說服」，此部分罪嫌不足，今年10月15日一併不起訴。至於疑似有其他裸照部分，檢方查出均為不知名女方自拍後傳給謝男，並非由謝男主動拍攝。

前女友C女，被謝男痛毆、咬傷，控告謝男傷害，事後心軟撤告，謝男獲不起訴。C女另拿著驗傷單指控，她和謝男在校外同居期間，曾在2019年1月間，遭謝男強迫發生關係。謝男否認犯罪，辯稱當天2人確有爭執，吵完後一起看電視，他想發生關係，女方一開始說不要，之後仍然跟他上床了。

檢方查出，事發當天2人為電腦使用問題發生爭執，C女怒砸謝男筆電，謝男為搶回筆電殘骸，在衝突中造成C女雙手臂等處受傷，而C女無法說明自己在發生性關係時，受到甚麼強暴脅迫或身體傷害，因此認為性侵事證不足，今年11月12日僅依傷害罪嫌起訴謝男。

另名前女友也因不堪謝男騷擾，向法院聲請保護令獲准，日前提告主張謝男不理睬保護令，仍持續傳訊息給她，但檢察官請她提供相關對話紀錄佐證，她遲遲沒有提供，今依法不起訴。

性侵宿舍台大

相關新聞

廚師想硬上女實習生 強押上床還說「一回生二回熟」

2019-11-19 12:30

小王及人妻嘿咻賠750萬 無力給付提訟降為160萬

2019-11-19 12:24

泰籍辣女愈按愈下面 曖昧問男警要不要「抓龍筋」

2019-11-19 10:38

按摩小姐為男客做半套 SPA會館老板被判3月

2019-11-19 09:46

14年前玷辱夜歸女 這次賠50萬求交保遭駁延長羈押

2019-11-19 07:35

宅男想和女網友嘿咻 得先買3千遊戲點數險被騙

2019-11-18 16:44

影／媒介越南女子來台賣淫 這一家五口全收押

2019-11-18 15:15

張姓議員舌吻議員女助理被告 對方後撤告獲不起訴

2019-11-18 10:56

女兒遭襲臀他否認 老媽目擊作證就是他

2019-11-18 07:31

惡男性侵前女友 法官判賠償80萬

2019-11-18 00:17

2高職女找「日領5千」商旅打工驚聞呻吟 報警結果出爐

2019-11-17 17:42

假警大生遭控誘少女離家、拍猥褻照 全不起訴

2019-11-17 15:40

男硬上女同學和解竟寫「合意」 再賠20萬仍需入獄

2019-11-17 13:31

妹子借浴室洗香香 大學生「凍未條」偷拍存雲端欣賞

2019-11-17 11:08

情纏前女友！腥夫挨告辯獲寬恕 妻狠打臉「原諒說」

2019-11-16 17:16
看更多

熱門文章

她要對號座乘客讓座給孕婦 網一面倒：不要道德綁架

2019-11-18 15:36

他外派日本定居1個月幻想破滅 生活壓抑到想回台

2019-11-18 20:14

計程車疑煞車失靈衝國小接送區 游泳教練遭撞命危送醫

2019-11-18 18:47

影／撞擊瞬間曝光！消防車疾駛後視鏡傷人 男命危

2019-11-18 19:53

「台版寄生上流」真實上演 她驚見清掃阿姨帶一家4口入住

2019-11-18 21:56

桂冠出版負責人賴阿勝驟逝 文化及地方人萬般不捨

2019-11-19 09:48

警方認證！提防檢舉魔人 趕快先來這裡登錄

2019-11-18 16:00

國軍車隊險擋總統車隊去路 警急喊無線電引誤會

2019-11-18 20:48

草屯消防車疑因視線死角撞到人 男子命危

2019-11-18 17:37

騎機車右轉違規、後座18歲女乘客死亡 男子判賠1205萬

2019-11-18 16:34

台中大里民宅攤商起火 兩機車剩骨架

2019-11-18 18:17

少女墜落遮雨棚 鄰居聽到巨響及呼救聲急報案

2019-11-18 13:58

點菸竟造成屋毀人重傷 疑因地下天然氣被點燃

2019-11-18 22:36

影／媒介越南女子來台賣淫 這一家五口全收押

2019-11-18 15:15

台中正隆紙廠蒸氣管線爆裂 巨大爆炸聲嚇壞路人

2019-11-18 19:46

游泳教練遭撞命危截肢 計程車女司機大哭：對不起

2019-11-19 12:24

開車找失車？1刀殺死騎車少年

2019-11-19 00:33

超商貼心「丟垃圾指南」 簡單3步完美體現說話藝術

2019-11-18 20:25

清秀佳人私密手術住院 男友找護理師探密被告

2019-11-19 09:40

影／移工今年上千件車禍 警深入宿舍宣導致命內輪差

2019-11-19 08:44

逼長榮空姐擦屁股還露鳥 百斤男死亡性騷獲不起訴

2019-11-19 10:09

泰籍辣女愈按愈下面 曖昧問男警要不要「抓龍筋」

2019-11-19 10:38

斷橋懲處新名單昨出爐 內部說恐含歷任董事長、總經理

2019-11-19 08:57

大學生代領毒包裹重判15年2月 毒梟判16年6月

2019-11-18 14:19

性侵案爆發婚事告吹 SBL球星遭控「家暴」未婚妻

2019-11-18 15:57

新店透天民宅火警 一對姊妹困陽台嗆傷送醫

2019-11-18 14:09

逢大生注意！中打周邊人行道停車格塗銷 違停將拖吊

2019-11-18 15:36

女子離家、婆婆死亡仍不返家奔喪 丈夫訴請離婚法院判准

2019-11-18 17:45

14年前玷辱夜歸女 這次賠50萬求交保遭駁延長羈押

2019-11-19 07:35

調查局線民淪運毒專家 女友幫翻譯也入獄返台獲判無罪

2019-11-19 08:24

按摩小姐為男客做半套 SPA會館老板被判3月

2019-11-19 09:46

少年涉及打架擄人 逃過警察逮捕卻被殺死

2019-11-18 17:43

影／Gay酒吧起衝突互毆 咬人男指控台中警吃案

2019-11-19 12:24

ATM異常他取走卡在吐鈔口44000元 一個月後警方找上門

2019-11-19 12:35

強鹼潑瞎主管 判8年賠上千萬元

2019-11-19 00:46

未通報同事拿餐袋打4歲童 她挨罰打行政官司贏了

2019-11-19 10:32

離職繳回筆電 公司告他擅開信箱找證據

2019-11-19 00:41

陳慶男坐輪椅求情都無用 海科館詐貸案延押2月

2019-11-18 15:18

宅男想和女網友嘿咻 得先買3千遊戲點數險被騙

2019-11-18 16:44

高雄市府被放爆裂物？副市長：沒接到任何通報、應是誤傳

2019-11-18 20:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top