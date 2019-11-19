台大恐怖情人被控違反保護令 獲不起訴

2019-11-19 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



一名台大謝姓高材生遭控將同校前女友W當性奴，軟禁宿舍、性侵、澆熱水、勒脖、毆打，涉傷害等罪。台北地檢署先前已針對W女、C女提告性侵部分不起訴，有另名前女友因受不了謝男傳訊息騷擾，也控告謝男違反保護令，卻未提出任何對話紀錄，檢方今給予謝男不起訴處分。

今年2月間，女大生W女向媒體控訴，被謝男當性奴，軟禁宿舍、性侵、澆熱水、勒脖、毆打，涉傷害、性侵。此外，謝男曾向她炫耀收藏許多女孩子的性愛照，疑似有其他女子受害。

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W女報案後，北檢分案調查，但謝男對於指控全盤否認，檢方因傷害、妨害秘密部分逾告訴期而不起訴。性侵部分，女方坦言原先不願意發生關係，但後來「被說服」，此部分罪嫌不足，今年10月15日一併不起訴。至於疑似有其他裸照部分，檢方查出均為不知名女方自拍後傳給謝男，並非由謝男主動拍攝。

前女友C女，被謝男痛毆、咬傷，控告謝男傷害，事後心軟撤告，謝男獲不起訴。C女另拿著驗傷單指控，她和謝男在校外同居期間，曾在2019年1月間，遭謝男強迫發生關係。謝男否認犯罪，辯稱當天2人確有爭執，吵完後一起看電視，他想發生關係，女方一開始說不要，之後仍然跟他上床了。

檢方查出，事發當天2人為電腦使用問題發生爭執，C女怒砸謝男筆電，謝男為搶回筆電殘骸，在衝突中造成C女雙手臂等處受傷，而C女無法說明自己在發生性關係時，受到甚麼強暴脅迫或身體傷害，因此認為性侵事證不足，今年11月12日僅依傷害罪嫌起訴謝男。

另名前女友也因不堪謝男騷擾，向法院聲請保護令獲准，日前提告主張謝男不理睬保護令，仍持續傳訊息給她，但檢察官請她提供相關對話紀錄佐證，她遲遲沒有提供，今依法不起訴。