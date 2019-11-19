泰籍辣女愈按愈下面 曖昧問男警要不要「抓龍筋」

2019-11-19 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園洪姓女子經營泰式按摩館聘雇觀光名義來台非法打工的泰國小姐做性交易，吳姓警員喬裝男客上門查緝時，小姐越按越下面還曖昧問要不要「抓龍筋」（意指打手槍服務），吳當場表明身分，檢方認為，洪女已有妨害風化前科，這次再犯屬累犯，依圖利使人為性交易或猥褻罪嫌起訴她。

檢警調查，洪女（61歲）從今年8月底開始容留持觀光簽證來台的泰國籍女子，在店內替男客做性交易服務，以每2小時收費1800元，其中1300元由洪抽成，小姐僅能拿到500元。

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9月3日下午3點多，八德分局吳姓警員喬裝成客人到場消費，泰籍小姐穿著清涼接待，經告知價位後隨即替他按摩，但才經20多分鐘，小姐的手就開始往吳員下體游移，還曖昧說暗示若要「抓龍筋」，就要加價500元，吳隨即表明警察身分查獲。

檢方訊時，洪女坦承是按摩店負責人，但辯稱自己在前案被查獲後，就只有在店內按摩，當天吳到場消費，因為自己剛好要出門買東西，但是有請泰國小姐幫她先將客人留在店內，該小姐也不會按摩，她根本也沒聽過「抓龍筋」或攝護腺按摩等服務。

泰國小姐則證稱，洪女有指示她先幫客人按摩，等對方回來後繼續按，她知道「抓龍筋」或是攝護腺按摩會多收500元，而且歸她所有，其餘按摩費用則是洪所有；吳員也指證當時小姐有問他要不要抓龍筋，並提出現場蒐證錄音佐證。

另檢方查，泰國小姐8月29日入境台灣觀光停留，在本件被查獲屬於非法打工，而且該按摩店門口標價寫著泰式指壓、油壓及刮痧等服務，並沒有也抓龍筋或攝護腺按摩，檢方再查詢相關網路資料，發現攝護腺按摩指的是從肛門深入直腸按壓的侵入性醫療行為。