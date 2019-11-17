警大生遭控誘女大生脫離父母監督、拍猥褻照 全不起訴

2019-11-17 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



警大張姓學生和17歲藝術大學女大生交往，遭女大生母親控訴，以「畢業後結婚」為由，引誘女大生脫離父母監督，甚至拍下胸部和下體猥褻照片，張母還傳訊息威脅女大生撤告性侵案，連同受理案件警員也挨告瀆職。檢方日前偵結，認為張等人並無和誘女大生脫離家庭，女大生不想再與張家牽連，自願撤告，全案均不起訴處分。

女大生母親指控，2017年6、7月間，張男在網路上認識女大生，同年7月30日，明知未滿20歲，意圖使她性交，涉嫌加重和誘女大生到台中旅遊，並發生性行為。張男和張母以「要結婚、住一起」，大學畢業後娶女大生，多次和誘女大生留宿張家，誘騙脫離父母監督。

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女大生到庭證稱，和張男在網路聊天約1個月，就約到台中玩2天1夜，因家裡不允許外出過夜，騙家人去宜蘭畫畫，怕遭責罵才故意不接電話、關機。兩人交往後，曾在line對話中談到「等藝術大學畢業，張男警大畢業要結婚」，當時和家人鬧得不愉快，認為張男是她的唯一。

有關胸部、下體照片，女大生則表示，2017年10月交往期間，張說可以拍這些照片當作「美術題材」，沒遭脅迫拍照，是自願脫衣給張男拍照，傳送照片認為是男女朋友間親密對話。

張母在2018年8月用臉書傳訊息給女大生，「妳提出這樣的告訴我相信是一時衝動…我不希望對簿公堂，若不盡速撤銷，我要請律師了」。女大生供稱，看到張母的訊息不會害怕，只有覺得煩，不想要他們騷擾。

女大生供稱，分手後不想要再有牽扯，只想要自己過得好，因情緒憂鬱，醫師建議先離開不好環境，才會決定租房不回家，以及至警局撤告。去年8月底，由張父開車和張男、張母一同到警局，警方沒有逼自己說不想說的話，在警局所陳述都是自願。

檢察官認為，女大生出於自由意志和張男外出過夜，縱使有發生性行為（不起訴處分，駁回再議聲請確定），但因在交往期間，難認張和張母有引誘離家、脫離監督權人等罪。