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到我家看小狗 計誘昔日同校資源班女同學性侵 判刑6年

2019-11-14 16:51聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

患有過動症及輕度智能障礙的男子，以看小狗為由，誘騙昔日同校資源班女同學到家中性侵得逞。法官以醫院鑑定報告及犯案前工於心計，認被害不符合刑法相關免刑或減輕其刑條件；但被告自我約束控制能力難與正常人相提並論，其情可憫，判刑6年。全案可上訴。

判決指出，被告與被害女子是昔日同校資源班同學，被告明知被害女子有心智缺陷，基於強制性交犯意，去年8月13日以探視小狗為理由，邀約被害女子到住處，並在她進屋到房間後，強行壓制在床上，接續以手指及生殖器插入被害女子陰道，性侵得逞。

被害女子家人知情後，帶她前往醫院驗傷顯示，處女膜有新撕裂傷併流血。陰道深部以棉棒採集Y染色體DNA甲STR型別，與被告型別比對鑑驗結果相符。被告於警詢、檢察官偵訊及法院審理時，均坦承犯案。

法官指出，醫院鑑定被告犯案行為時精神狀況，顯未因自身疾病導致辨識行為違法能力有顯著下降。被告佯稱邀約探視小狗，欺騙被害女子到住處以遂行欲強姦目的，也顯見工於心計，對事物認知能力並無何等缺陷，故不適用刑法相關免刑或減輕其刑規定。

被告對心智缺陷女子加重強制性交，處7年以上徒刑。法官考量被告為患有過動症及輕度智能障礙，自我約束控制能力尚難與正常人相提並論，決定依刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」，判刑6年。

患有過動症及輕度智能障礙男子，計誘騙昔日同校資源班女同學到家中性侵得逞，基隆地院...
患有過動症及輕度智能障礙男子，計誘騙昔日同校資源班女同學到家中性侵得逞，基隆地院判刑6年。記者邱瑞杰／攝影
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過動症性侵檢察官

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