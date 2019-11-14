影／不再人心惶惶！雲林大針孔之狼查緝到案
2019-11-14 15:38
聯合報 記者李京昇
／雲林縣即時報導
雲林科技大學附近龍潭商圈，日前5日發生有女大學生租屋處遭不明男子闖入，並試圖破壞屋內插座偷裝針孔攝影機，犯案過程被受害女大生拍下，涉案的段姓男子失風後潛逃，前天由家人陪同投案。他供稱，偷拍是個人欣賞，並未外流。
警方初步調查，段姓男子年約20多歲、無業，也居住在龍潭商圈附近，警方在他的筆電裡發現疑友偷拍影片，初步勘驗有6名受害者，目前陸續配合完成相關筆錄。
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遭闖入的租屋處是兩名女大生共同承租，其中一名女大生當天傍晚回租屋處時，發現房門鎖鍊鎖被拴住，拿出手機從縫隙伸進門內拍攝，沒想到錄下被人闖空門的畫面。
段姓男子一聽見女大生喊話，連忙將破壞的插座恢復原狀，並爬出窗戶逃逸；轄區斗六警分局循線查出他涉案，經通知他到案未果，持搜索票到段的租屋處，找到作案時穿著的衣物、筆記型電腦以及針孔攝影機線路等設備。
雲科大電子工程系學會臉書粉絲頁，將此畫面PO出，呼籲大家要留意，此事也在學生圈流傳，大家都直呼好噁心、好可怕，大家相互分享訊息提醒注意。
段得知遭檢警全面追緝後，由父親陪同投案，他向警方供稱，偷拍是個人欣賞並無流傳。斗六警分局副分局長李仁說，段的作案手法都是踩踏遮雨棚或陽台，再從落地窗、未上鎖窗戶入侵。針孔鏡頭藏在的房間插座內，全案依妨害秘密罪嫌函送地檢署偵辦。
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