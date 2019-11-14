親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

大陸追星多失控？她被爸砍死 她逼死老爸…12年後吐心聲

美中貿易戰破冰？川普演說顯示協議陷入僵局

女子醉倒夜店門口 軍人趁機「撿屍」判關4年定讞

2019-11-14 12:07聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

身為現役軍人的男子吳鋒鈴前年騎車經果某夜店，發現一名女子在夜店門口酒醉不醒，他竟「撿屍」帶女子到汽車旅館性侵2次，女子酒醒後發現全身赤裸、下體疼痛，報警處理。一、二審依乘機性交猥褻罪判4年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

女子平時在酒店擔任服務人員，她2017年11月3日深夜和日本籍客戶到夜店飲酒玩樂，事後因喝太多酒而意識不清，直到夜店打烊仍醉坐在夜店門口。吳隔天凌晨騎車經過夜店，發現女子酒醉坐地，認為有機可趁，向夜店人員謊稱是朋友，帶女子搭計程車到汽車旅館，趁機性侵2次。

女子酒醒後發現自己全身赤裸且下體疼痛，詢問吳之後才知道被性侵，報警處理。吳到案後否認犯行，供稱兩人是合意性交，另稱有做兩次，都沒有戴套，第一次沒有射精，第二次有，且女子醒來追問他時，他怕女子生氣才騙女子有戴套。

法院認為，根據證人證述等卷證資料，認定吳構成乘機性交罪，且犯後沒有悔意，危害女性人身安全與社會治安，至今未賠償女子，依陸海空軍刑法、妨害性自主罪判刑4年定讞。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage
分享

相關新聞

機械工程師伸狼爪撫胸、舔胸　道歉賠款換緩刑

2019-11-14 12:27

以淚洗面、丟工作...正宮放過外遇慣犯 小三判賠10萬元

2019-11-14 12:15

40歲按摩女全套3000元 北市養生館被斷水斷電

2019-11-14 11:00

小6女在校不想上課 男網友載她回家嘿咻

2019-11-14 07:32

誘騙學妹性交要錢還威脅「告訴你爸爸」 惡學長被判刑

2019-11-13 16:33

猥瑣男出獄就性侵 連路邊小便也強暴民女

2019-11-13 11:31

男劈腿14歲女國中生 把公園男廁當炮房判6月

2019-11-13 10:32

6度猥褻性侵女童還打斷手 鬼繼父：不給我舒服就要生氣

2019-11-13 08:28

女老師戀上替代役男 竟逼對方跟孕妻離婚

2019-11-12 18:33

強奪學妹初夜還冷回「想得太誇張」 渣學長判刑3年8月

2019-11-12 18:15

獨門「止咳」絕活騙女客脫精光 按摩師性侵判10月

2019-11-12 18:10

嘉義縣襲胸之狼落網 稱心情不好衝動行事

2019-11-12 14:24

台大生恐怖情人 爭吵抓傷女友手臂遭起訴

2019-11-12 13:22

男友揪人3P性侵 她考上法律系才敢提告

2019-11-12 13:21

終於抓到了！屏警追捕月餘 性侵前科犯終落網

2019-11-12 11:19

嘉義縣襲胸之狼落網 稱心情不好一時性衝動

2019-11-12 08:45

護理師戀上有婦之夫 對話傳摩鐵愛愛判賠40萬元

2019-11-11 17:39
看更多

熱門文章

考試作弊遭取笑 科大學生持西瓜刀砍傷同學

2019-11-13 21:03

屏東內埔清晨傳惡火 一家6口4人無生命跡象

2019-11-14 08:18

富豪居操縱股價獲利7千萬 房市名人李杰遭證交法起訴

2019-11-14 10:06

男子砍伐龍眼樹未歸 深夜尋獲發現已被倒木壓住身亡

2019-11-13 13:49

草屯太平路一段家具行大火 警消籲勿圍觀請繞道

2019-11-13 22:12

台南外送員少送一個漢堡被打 警方：依傷害罪嫌法辦

2019-11-14 10:49

網路簽賭幕後公司漸現身 1年投注金高達141億

2019-11-13 17:08

兆豐銀遭美裁罰案遭解除職務 蔡友才提告勝訴確定

2019-11-13 18:19

青峰與恩師鬧翻？ 林暐哲控告違反著作權

2019-11-14 10:05

小6女在校不想上課 男網友載她回家嘿咻

2019-11-14 07:32

第一名獎狀來不及頒給她...內埔民宅火警小五女童喪命

2019-11-14 11:49

妻子安胎出血身亡…教授冰屍14年討公道 醫師無罪確定

2019-11-13 14:32

女主播懷孕卻被違法解雇 打官司討公道法院判她贏了

2019-11-13 17:33

屏東內埔火警 昨晚才剛換電視 未料今早傳惡火

2019-11-14 10:12

獨／台版陳同佳行搶後 躲學生套房喝星巴克開BMW閒晃

2019-11-13 16:37

恐怖老公軟禁妻子家中1年 她打電話回娘家才重獲自由

2019-11-14 08:48

建中驚傳圖書館遭駭！原來是校友犯案 動機竟是...

2019-11-13 15:07

中纖副總涉詐貸17億 移送北檢漏夜偵訊

2019-11-13 19:41

中纖副總涉潤寅詐貸 遭聲押

2019-11-13 21:33

法官收10萬奠儀改判毒販無罪 最高院判關10年定讞

2019-11-13 16:04

男友送名牌包？女子網戀美夢被警員敲碎但保住辛苦錢

2019-11-13 18:22

誘騙學妹性交要錢還威脅「告訴你爸爸」 惡學長被判刑

2019-11-13 16:33

掩護女友酒駕脫身 男辯稱女友很盧才坐前座但未騎車

2019-11-13 16:38

水槽堵塞師傅開價「修好2000沒通500」 她嫌貴引網友論戰

2019-11-13 18:39

40歲按摩女全套3000元 北市養生館被斷水斷電

2019-11-14 11:00

蘋果西打掏空案 孫幼英子搬郁慕明「人保」救母失敗

2019-11-13 22:52

70年代纜車只靠一桿撐全程 網嚇：離天堂很近

2019-11-13 16:31

嘉義地下匯兌案金流已達120億 40多名台商匯兌

2019-11-14 10:51

影／草屯家具行遭惡火吞噬 疑醉漢燒床墊釀禍

2019-11-14 02:50

男童玩具槍不收好 竟害老爸吃官司

2019-11-13 19:15

故宮後山赫見上吊遺體 面容腐爛難以辨識身分

2019-11-13 15:14

影／酒駕男拒停撞警和路人 交大「管長」負傷逮人

2019-11-13 14:21

影／經30多小時陸海空協尋 尋獲落海女子大體

2019-11-13 17:00

逃漏稅5億案扯出前部長關說 認罪協商破局後首度開庭

2019-11-13 16:57

因口角涉持刀砍傷同學 行凶學生：我自己會去面對

2019-11-13 22:17

他買陽明山新房怕冷 網揭冷暖變頻「cp值最高」

2019-11-14 11:58

影／台版陳同佳搶遍東南亞 不蒙面僅拿玩具槍得手千萬

2019-11-13 15:40

上千張罰單不怕！信義商圈違規擺攤 大戶脫產欠168萬

2019-11-13 16:21

兩度隨機性侵女子 「林森之狼」生前還告被害人

2019-11-13 17:52

獨／World Gym健身房21萬名錶遭竊 小偷也是會員！

2019-11-14 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top