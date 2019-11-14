女子醉倒夜店門口 軍人趁機「撿屍」判關4年定讞

2019-11-14 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



身為現役軍人的男子吳鋒鈴前年騎車經果某夜店，發現一名女子在夜店門口酒醉不醒，他竟「撿屍」帶女子到汽車旅館性侵2次，女子酒醒後發現全身赤裸、下體疼痛，報警處理。一、二審依乘機性交猥褻罪判4年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

女子平時在酒店擔任服務人員，她2017年11月3日深夜和日本籍客戶到夜店飲酒玩樂，事後因喝太多酒而意識不清，直到夜店打烊仍醉坐在夜店門口。吳隔天凌晨騎車經過夜店，發現女子酒醉坐地，認為有機可趁，向夜店人員謊稱是朋友，帶女子搭計程車到汽車旅館，趁機性侵2次。

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女子酒醒後發現自己全身赤裸且下體疼痛，詢問吳之後才知道被性侵，報警處理。吳到案後否認犯行，供稱兩人是合意性交，另稱有做兩次，都沒有戴套，第一次沒有射精，第二次有，且女子醒來追問他時，他怕女子生氣才騙女子有戴套。