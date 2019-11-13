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12強／恐韓症不見了 新一代中華隊拚翻轉

6度猥褻性侵女童還打斷手 鬼繼父：不給我舒服就要生氣

2019-11-13 08:28聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市1名男子趁著和妻子及對方11歲女兒同居期間，竟命令女童「不給我舒服，我就要生氣了喔」，涉嫌猥褻、指侵對方共6次，直到被老婆撞見過程才曝光；女童還說，若不順從繼父意思，他就會動怒生氣，甚至還被他打到手骨折過，檢方偵結依加重強制性交等6罪起訴這名變態繼父。

檢警調查，男子和女童母親結婚後3人一起同住，但他明知女童當時年僅11歲，竟為了滿足自身性慾，去年7、8月期間先是命令她脫掉衣服，還恫嚇「如果不給我舒服的話，我就要生氣了喔」，隨後伸手撫摸她下體。

男子食髓知味，同年8、9月期間又利用類似手法，但變本加厲用手指性侵對方，直到某次女童母親回家，撞見先生性侵女兒，隨即帶她到醫院驗傷，隔天也立刻和她辦理離婚；母親也說，女兒自從事發後心情低落，行為舉止已經和先前大不相同。

檢方訊時，男子坦承有在7至9月期間各朝女童猥褻、性侵3次，但辯稱「沒有違反她的意願」，但醫院驗傷指出，女童下體有撕裂傷、手骨也有受傷痕跡等。

女童供稱，繼父要求她脫衣服之前，曾問說「要不要舒服一下」，自己拒絕說不要，但對方就以命令的口問說「若不給他舒服的話，他就要生氣了」，自己不敢反抗只好照做；女童還說，大約自己5、6年級開始因媽媽常不在家，繼父至少猥褻他3次以上，若不從就會遭打罵。

檢方認為，女童因顧及媽媽不在，現場又沒有其他可以保護她的人在場，況且她自述曾經遭繼父打到手骨折，因擔心、畏懼下不敢反抗才會聽從，可見男子對女童猥褻、性交行為已經違反其意願，偵結依3個加重強制猥褻、3個加重強制性交，總共6罪嫌起訴他。

女童說，若不順從繼父意思對方就會生氣，檢方偵結依加重強制猥褻、加重強制性交等6罪...
女童說，若不順從繼父意思對方就會生氣，檢方偵結依加重強制猥褻、加重強制性交等6罪嫌起訴他。示意圖／ingimage
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猥褻性侵

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