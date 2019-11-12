獨門「止咳」絕活騙女客脫精光 按摩師性侵判10月

2019-11-12 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／即時報導



何姓按摩師因女客咳嗽不止，提供「獨門」絕活，要求女客全身脫光並協助她爆汗，趁機性侵，被檢方依強制猥褻罪起訴；法院審理，何辯稱「以為她喜歡我」，法官根據事證、被害人被侵害後的就診資料等，認定何犯案，今天判何有期徒刑10月。可上訴。

檢察官指控，何是台北市某養生館按摩師，2018年7月3日晚間，何替被害人按摩，先要求對方褪去內衣褲、換穿和服，並趴臥於按摩床上，隨即多次碰觸她的下體，被害人閃躲，以口頭表示拒絕，何加強犯罪手法，命被害人轉為仰臥，再強行親吻她的嘴，咬她的胸。

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法院審理，何承認幫被害人按摩、親被害人嘴，否認強制猥褻；何辯稱，當天被害人牽他的手，手還一直抓他的手與大腿，手背有碰觸到他的下體，「以為她喜歡我，我才親她」。

被害人說，她當天做全身指壓，被何叫到較裡面的空間趴在床上，不到5分鐘，因為她一直咳，何表示有獨門讓她爆汗，然後何在床上放電毯，叫她把內衣、內褲全脫掉，將舌頭放到她的嘴裡，並隔著和服咬她的胸。

判決指出，案發後，被害人接受心理諮商，創傷反應包括睡眠受影響、每日做惡夢、食慾減少、體重驟降，身心產生重大之影響。