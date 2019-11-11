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求被猥褻少女寫和解書 法官認不是「真悔意」判重刑

2019-11-11 07:36聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

男子阿誠與婦人小美同居，去年間趁小美外出工作，多次撫摸小美就讀國中女兒的胸部及下體，還要求為他打手槍，犯後拜託被害人為他寫和解書，「在此求你幫我一次寫和解書一下，真的要拜託你，你是一個明理的，有和解書會判比較輕一點」，台中地院法官認為他僅考量自身利益，對被害人的傷害，是否真心懺悔值得懷疑，依強制猥褻等罪從重判刑5年。

判決書指出，男子阿誠與小美為同居男女朋友，而小蘋是小美的女兒，3人住在一起，從2017年8月下旬至2018年8月間，他趁小美外出工作時，利用與小蘋同睡一床，猥褻被害少女，還要求被害人為他打手槍。被害人將將此事告訴同學，經老師獲悉，經校方通報主管機關。

阿誠坦承猥褻犯行，但否認加重強制猥褻犯行、以引誘或他法使被害人為有對價猥褻犯行，辯稱他犯猥褻犯行時，均認為她正在睡覺，且他沒有用金錢作為猥褻被害少女的代價。

法官查出，縱然阿誠與小美及小蘋達成和解，並提出和解書，但LINE對話，他提及「拜託，我已經承認了，拜託你是否可以跟我寫和解書我這樣的刑期，可以判得比較輕一點，你也該念一下過去我也是對你不錯」、「這次拜託你如果有和解的話會判輕一點，拜託你謝謝」。

以及「是否拜託你可以盡量跟我寫和解書，拜託謝謝你」、「我會叫律師那邊寫的和解書你看看之後簽個名，拜託謝謝你」、「在此求你幫我一次，寫和解書一下，真的要拜託你，你是一個明理的，有和解書會判比較輕一點」等語。

足見阿誠考量仍是自身的利益，就他對被害所造成傷害，是否真心懺悔實值懷疑，而被害人是否因礙於過往的人情壓力始簽署和解書，值得懷疑，自難僅因阿誠與被害人和解，及被害人以書信表示請求法院給予他一次機會，即遽認他有悔意，遂予以判刑。

男子阿誠多次猥褻同居人的女兒，犯後拜託被害人為他寫和解書，台中地院法官認為他僅考...
男子阿誠多次猥褻同居人的女兒，犯後拜託被害人為他寫和解書，台中地院法官認為他僅考量自身利益，對被害人的傷害，是否真心懺悔值得懷疑，依強制猥褻等罪從重判刑5年。圖／本報資料照
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