個工跟著工程師走 竹科一帶遭情色「個工」進駐
2019-11-09 23:31
聯合報 記者王駿杰
／新竹即時報導
新竹科學園區周邊許多老舊公寓與開放式社區，吸引不少情色「個工」進駐，在特定論壇網站刊登大量訊息，吸引尋芳客來「指油壓、精油芳療」紓壓，被網友封為「個工村」，成為當地治安隱憂。
記者實地訪查竹科附近舊公寓與社區，有居民抱怨，每晚7至8點以後，住家附近就常出現機車、自小客車，不時有陌生男子在附近繞行、打電話上下樓，明眼人都知道「不單純！」晚上連帶小孩上街都會擔心害怕。
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法界人士指出，個工是指「個人工作室」，大都假借按摩之名，實際從事性交易，取締有難度，因個工藏身民宅，隱密性高，若無搜索票或拘票，警方根本無法進入屋內，如果假扮嫖客「釣魚」，又有陷害教唆爭議，因此警方多半只會針對店面式養身館臨檢。
記者調查，許多情色養身館、護膚坊從事半套、全套性交易，按摩師、芳療師要被店家抽成，客源也不穩定，還需面臨警方臨檢，有的乾脆轉租民宅，變成情色「個工」。
不少情色個工看準竹科商機，大舉進駐周邊的集合式社區，租小套房，在特定論壇PO上性感照開張營業，記者發現有的論壇會員數高達萬人，論壇分門別類介紹各地個工，其中，新竹地區的個工，幾乎九成都圍繞在竹科周遭的開放式社區。
個工透露不少客源來自竹科，甚至有人在網路上整理、匯集尋芳經驗，更在私密論壇製作「新竹個工表格」，這本花名冊內容豐富完整，透過大數據分析喜好、國籍、優缺點、價格，還學習美食評鑑的標準，以五級分制評比個工「尺度、胸部大小、腿、服務、身材大小隻」，在網友「呷好逗相報」，尋芳客趨之若鶩，還能避免「踩雷」。
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