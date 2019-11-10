女童遭襲胸後為何大笑？ 日記揭露揪心真相
2019-11-10 00:55
聯合報 記者賴郁薇
／高雄報導
陳姓男子前年尾隨一名的國小女童返家，女童開門進入公寓樓梯間那刻，強力摀住女童嘴巴、不顧女童不斷掙扎反抗，壓制在牆上襲胸猥褻得逞後逃離，女童嚇得放聲尖叫，案發後在日記上寫下，每每想到此事，只能不停大笑設法忘記。
橋頭地院依侵入住宅強制猥褻罪，判陳有期徒刑二年八月，因他經精神醫學診斷出罹有「其他情緒障礙症」，同時判他在服刑完畢後，入特定處所受監護二年，可上訴。
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女童當天遭陳姓男子猥褻後嚇得尖叫、向媽媽哭訴，媽媽趕緊報警處理。陳到案後矢口否認，但因相關人證、物證俱全，法院審理時他坦承犯案。
女童媽媽提供女童日記影本作佐證，日記上寫到，「其實我對色狼的事一直放在心裡」，她在文字中透露「心裡亂亂的，但不想再讓媽媽和老師擔心」。
不過，她在日記中坦白說：「表面上的不在意是真的嗎？」有時上樓時仍會想到陳，「只能不停大笑設法忘記」。事發後不久，女童一家人搬離高雄。
橋頭地院合議庭指出，陳男與女童素不相識，案發當時，女童對於性觀念仍處於懵懂階段，自然不能容許陳男碰觸胸部等隱私部位，且女童事發時曾尖叫、掙扎，陳的行為明顯違反女童意願，即使最後坦承犯罪，仍未能彌補被害女童傷害。
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