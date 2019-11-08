慾男約國中少女幽會 要她在社區中庭幫口交、打手槍
2019-11-08 09:00
聯合報 記者曾健祐
／桃園即時報導
桃園19歲袁姓男子在線上遊戲認識13歲國中少女，雙方聊過幾次就發展成男女朋友，但袁明知對方未成年，仍約她到自家社區中庭，要求少女替她口交、打手槍，1個月內就發生3次性行為，事後袁雖提出以40萬和解但不被對方父親接受，法院審理後依3個對未滿14歲少女性交罪判他2年6個月。
檢警調查，袁2017年12月至2018年1月間，分別在社區中庭的公園、社區附近超商後方，在不違反少女意願下，要求對方替他口交、打手槍總共3次，直到少女爸爸發現她時常早出晚歸，手機還有陌生人傳來的曖昧簡訊，一問之下全案才曝光。
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法院查，袁男為滿足自己私慾朝少女性交，戕害對方身心發展，但考量袁當時剛滿19歲，其思慮未周、性觀念有所偏差，相較久歷世事之人朝對未成年人性交，兩者之間惡性尚有差異，而袁供稱在網路遊戲認識對方，2人進展成男女朋友關係才相約外出發生關係。
法院認為，袁男在少女同意下性交，此與一般透過網路認識少女就引誘外出並發生性行為者也不同，加上本案查無以利誘或情緒壓迫等方式影響被害人的意思，另審理階段袁均坦承不諱、配合調查，也表示希望和少女爸爸達成和解並賠償，犯後態度尚佳。
院方審酌，袁因為一時私慾、性衝動，利用少女未成年尚屬懵懂之際對她性交，造成少女身心健全發展傷害，衡量袁開庭時曾表示願意提出30、40萬元的和解金，但因對方父親不願和解，而袁已有積極填補其行為所造成損害，依3個對未滿14歲女子性交罪，判他有期徒刑2年6個月。
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