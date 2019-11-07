遭黑幫一腳踢破右睪丸 年輕男忍劇痛多天就醫仍被切除
桃園自稱竹聯幫古堂的邱姓男子和謝姓友人有糾紛，和蕭姓同夥等10多人把對方約出談判，命他們做伏地挺身、交互蹲跳還賞巴掌，蕭甚至出腳狠踢李姓男子的下體，對方痛到爬不起來，隱忍多天就醫才發現右睪丸破裂並切除；法院審理後各依強制、重傷害等判邱、蕭，1年4月、5年6月。
檢警調查，2014年6月26日邱、蕭撂人把謝等5人團團圍住，朝他們摑掌，命伏地挺身、交互蹲跳，蕭朝了朝李下體用力踹，最後把他們壓到內壢談判，李因為傷勢嚴重，回家後生殖器疼痛難耐，7月1日就醫才發現右睪丸破裂，經手術切除，生殖機能嚴重減損。
警方調查時本案時通知王姓證人到案，邱不滿王供出他身分，藉故約出王還揍了他臉一拳，搶走手機並侵占，甚至還要求王自行回去警局重新做筆錄，王拒絕就被邱押走，拿瓦斯槍恐嚇，要他記憶、複誦更改的警訊筆錄內容。
審理時，邱辯稱沒有命謝男等人做伏地挺身、交互蹲跳，也沒有強押走李男，另外約出王男是想了解事情，過程對方突然拿出手機，他才會將手機拿過來；蕭則說，自己根本沒有出腳踢李，對於事發經過也輕描淡寫，不願坦承。
李男證稱，當時他們5人被50多人圍起來，對方還嗆聲說是竹聯幫古堂的人，結果遭到其中10幾個圍毆，自己胯下、臉部都被毆打，導致右睪丸破裂經手術切除，並當庭指認邱男有打頭、呼巴掌，現場的人也都聽他指揮，並稱就是蕭男踢他胯下害生殖器受傷。
李還說，當時蕭走過來問他想怎樣，所以有特別記住他的臉，對方突然一腳朝他胯下踢，自己痛到倒在地上，被踹後蕭還命他繼續做伏地挺身，另其餘被害人也指證遭邱等人毆打。
法院參考醫院報告，李因為右睪丸破裂切除，手術治療後雖然仍保有左睪丸，還有製造精子能力，但臨床上雙側睪丸完整仍可能不孕，僅單側睪丸也可能影響生育能力，院方認為男性2顆睪丸原有互補機能，如1顆遭毀敗剩餘另顆再受損，恐將完全喪失生殖功能，因此李生殖功能卻已嚴重減損。
法院審酌，邱、謝僅因為細故就逞凶鬥狠、行為乖張，更導致李男右睪丸破裂，生殖能力嚴重減損，依強制、侵占等罪判邱1年4個月，另依強制、重傷害等罪，判處蕭5年6個月。
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