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忍無可忍報案！郭台銘告網友 「任何人都不能詛咒我母親」

手機那頭傳來少女尖叫聲 女友被抱下堤防性侵

2019-11-05 11:17聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民楊姓男子3個月前，騎機車路經東區旱溪東路時，見少女小蘋半夜獨自行走，強行抱少女下堤防性侵，被害少女當時以手機與友人通話，友人聽到手機那頭傳來少女的尖叫聲，斷話後馬上報警，楊趁隙逃逸，台中地檢署今天依強制性交罪起訴他。

起訴書指出，34歲的楊男7月22日凌晨，騎機車行經台中市東區旱溪東路時，見外表稚嫩的少女小蘋獨自步行在外，認有機可乘，即騎車尾隨，將機車停在旱溪東路與東英三街口，待少女行經路口時，再尾隨至堤防旁人行道

被害人小蘋正以臉書通訊軟體與友人通話時，楊男自後摀住少女的嘴部，強行將被害人下堤防，進而撫摸被害人胸部及下體，並要求被害人為他口交，被害人心生畏懼，以跪地方式為楊口交。

與小蘋通話的友人，從手機那頭聽到被害人的尖叫聲，斷話後號即向台中市警三分局報案，警網立即趕往現場，而楊嫌發現警車鳴笛前來時，即趁隙逃逸，經警調閱路口監視器影像，循線逮獲楊，楊落網後坦承犯行。

楊男子騎機車見少女小蘋半夜獨自行走，強行抱少女下堤防性侵，被害少女當時以手機與友...
楊男子騎機車見少女小蘋半夜獨自行走，強行抱少女下堤防性侵，被害少女當時以手機與友人通話，友人聽到手機那頭傳來少女的尖叫聲，斷話後馬上報警，台中地檢署今天依強制性交罪起訴他。圖／本報資料照
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台中市東區人行道

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