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假冒警察掃黃性侵賣淫女 男大生夥同女友強盜再遭訴

2019-11-04 11:17聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

男子廖經緯去年初夥同男大生何政庭，假扮警察闖屋強盜性侵從事性交易女子，遭判刑定讞。台北地檢署另查出在前年底，兩人與何的陸籍女友喬鈺淇「仙人跳」一名蔣姓男子共74萬元，今依加重強盜罪起訴廖、何、喬女等3人，至於負責載人的黃姓男子依罪嫌不足，獲不起訴。

檢警調查，廖（32歲）因毒品、槍砲、偽造文書等案件入監服刑，2016年假釋出獄，假釋尚未期滿。去年1月4日下午5時許，夥同在酒店工作認識的何（21歲），上網「捷克論壇」與一名獨自從事性交易女子聯繫。

廖先前往女子租屋處消費，完事後要求陪同下樓，此時何突然闖入女子家中，佯稱警察臨檢，恐嚇「如果送警局要罰款20萬，且還要坐牢」，要求拿出3萬元了事。

何拿出手機打給女友，假裝向警察同仁報備，「學姊，有查獲妓女戶，請在樓下準備」、「要查毒品」等語。女子不疑有他，但身上沒有多餘錢財，只能交出和廖性交易收取的3000元給何。何更要求廖離開房間，強行性侵女子得逞。

兩人同日晚間以相同手法另得手2萬9300元。檢方依加重強盜、強制性交、冒用公務員行使職權等罪嫌起訴，最高法院今年10月3日判廖15年徒刑、何20年徒刑定讞，現已發監。

檢警追查，何與來台唸書的陸生女友喬鈺淇共同認識一名蔣姓男子，見蔣男家境不錯竟心生歹念，前年11月間某日，由喬女佯裝自己與男友吵架，約蔣男出去喝酒解悶，兩人不勝酒力，入住信義區一間飯店。

進房沒多久，喬女喊肚子餓，便走去一蘭拉麵吃宵夜，並趁機把房卡交給一旁埋伏等待的廖經緯。兩人吃完拉麵回房，廖突然敲門闖入並對蔣男說：「你竟然與朋友的女友搞上！」恫嚇要求付一筆100萬元「遮羞費」，否則將把醜事公諸於眾。

廖男逼迫蔣男不許動，乖乖讓他捆上膠帶控制行動，再假裝叫喬女「把自己關在廁所」，並打電話叫何政庭來現場解決。經談判後，廖降價至60萬元，談妥後強迫蔣交出提款卡及密碼，要何去外面ATM領款。

何領了14萬元，把其中4萬元交給負責開車載廖男去信義區的黃姓男子，事後再把10萬元交給廖。另一方面，廖、蔣、喬女一起待在房間直至隔天上午8點退房，才讓蔣自己回家拿取郵局存簿、印鑑，臨櫃領取60萬元，再回信義區交付「贖款」。由廖分得20萬元，其餘由何、喬女朋分。

蔣重回自由後報警提告。喬女向警察供稱自己不知情，隨即出境。廖、何兩人均認罪，並稱喬女知情。檢察官認為3人是共犯，今依加重強盜罪起訴，另不起訴黃男。

有前科的男子廖經緯前年底夥同男大生何政庭，與何的陸籍女友喬鈺淇「仙人跳」一名蔣姓...
有前科的男子廖經緯前年底夥同男大生何政庭，與何的陸籍女友喬鈺淇「仙人跳」一名蔣姓男子共74萬元，台北地檢署今依加重強盜罪起訴廖、何、喬女等3人。圖／資料照。
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警察強盜性交易

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