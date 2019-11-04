女同學獨自來他住處 噁男竟吻乳猥褻確定要入獄

2019-11-04 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／即時報導



高雄蔡姓男大生今年3月趁一名女同學到他家時，涉強行舌吻，壓制上床並以下體狂頂，更掀她上衣親吻胸部，女子雖不斷反抗但力氣太小無法逃脫，直到蔡暫時停手，她才趕緊往外逃打電話求救，並報案提告。高雄地院認為蔡雖認罪，但仍未和解或賠償女方，依犯強制猥褻罪判刑1年，可上訴。

判決指出，目前仍就讀大學的蔡姓男子，今年3月25日中午12點35分許趁這名女同學到他住處，先強行舌吻她，雖女子嚇得立即反抗，蔡仍持續親吻，並把人壓制床上以下體頂撞，女子持續全力反抗，但力氣差距太大無法掙脫，此時蔡竟用嘴將她上衣咬上來，再親吻胸部。

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直到蔡姓男子見她不停抵抗，暫時鬆手之際，女子趕緊往外逃跑並撥打給友人哭訴求救「我被強姦了！」，並在朋友建議下前往報案；蔡姓男子到案後起初僅承認有親嘴，但沒有違反對方意願，也沒有摸胸部及下體。