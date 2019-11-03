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警察快發瘋！恐嚇信滿天飛 一查竟都以這理由結案

教師下藥玷辱同學、同事及學生4女 二審重判17年

2019-11-03 07:57聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

曾擔任中學社團教師的「阿毅」，先後對高中女同學、女學生、女同事等4女的飲料中下藥，性侵、猥褻、拍裸照，還找友人「阿倫」脅迫女學生拍裸照，上傳色情網站供人觀賞，台中高分院依強制性交等罪將「阿毅」判刑17年、依強制猥褻等罪將「阿倫」判刑6年8月。可上訴三審。

判決書指出，「阿毅」（化名）2016年2月8日晚間，前往他的高中女同學小春住處，與她聊天時，偷偷將藥物摻入飲料內，致她喝後暈眩，趁機性侵害還拍裸照。

「阿毅」與友人「阿倫」同謀，由「阿毅」於2106年12月17日寄恐嚇信給女學生小夏，恫稱未交出裸照，會將小夏與學校老師交往的事公布，至小夏心生畏懼，自行拍攝裸露私密照給他；「阿倫」則儲存、觀覽被害人裸照。

2017年9月9日，「阿毅」利用與女學生小夏等人參加展演的機會，在飲料中下藥，趁機性侵害小夏，過程中並拍被害的私密處；他又佯稱受廠商邀約拍攝輕軌照片，找他高中女同學小秋擔任助理，在飲料下藥，拍攝被害人隱私部位，再將影像傳給「阿倫」。

「阿毅」再於2017年12月29日，在女同事小冬飲料中下藥，性侵被害人得逞，還以手機拍下她的隱私部位，經被害人提出告訴。

合議庭審酌，「阿毅」為尋求刺激等為由，利用被害人基於同學、同事的信任，以藥劑強制猥褻、性交犯行，並拍攝過程供己觀賞，還將裸照分享友人「阿倫」，犯後已與部分被害人達成和解，予以判刑。

社團教師「阿毅」，先後對高中女同學、女學生、女同事等4女的飲料中下藥，性侵、猥褻...
社團教師「阿毅」，先後對高中女同學、女學生、女同事等4女的飲料中下藥，性侵、猥褻、拍裸照，台中高分院依強制性交等罪將「阿毅」判刑17年。可上訴三審。
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