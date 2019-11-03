教師下藥玷辱同學、同事及學生4女 二審重判17年

2019-11-03 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



曾擔任中學社團教師的「阿毅」，先後對高中女同學、女學生、女同事等4女的飲料中下藥，性侵、猥褻、拍裸照，還找友人「阿倫」脅迫女學生拍裸照，上傳色情網站供人觀賞，台中高分院依強制性交等罪將「阿毅」判刑17年、依強制猥褻等罪將「阿倫」判刑6年8月。可上訴三審。

判決書指出，「阿毅」（化名）2016年2月8日晚間，前往他的高中女同學小春住處，與她聊天時，偷偷將藥物摻入飲料內，致她喝後暈眩，趁機性侵害還拍裸照。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「阿毅」與友人「阿倫」同謀，由「阿毅」於2106年12月17日寄恐嚇信給女學生小夏，恫稱未交出裸照，會將小夏與學校老師交往的事公布，至小夏心生畏懼，自行拍攝裸露私密照給他；「阿倫」則儲存、觀覽被害人裸照。

2017年9月9日，「阿毅」利用與女學生小夏等人參加展演的機會，在飲料中下藥，趁機性侵害小夏，過程中並拍被害的私密處；他又佯稱受廠商邀約拍攝輕軌照片，找他高中女同學小秋擔任助理，在飲料下藥，拍攝被害人隱私部位，再將影像傳給「阿倫」。

「阿毅」再於2017年12月29日，在女同事小冬飲料中下藥，性侵被害人得逞，還以手機拍下她的隱私部位，經被害人提出告訴。

合議庭審酌，「阿毅」為尋求刺激等為由，利用被害人基於同學、同事的信任，以藥劑強制猥褻、性交犯行，並拍攝過程供己觀賞，還將裸照分享友人「阿倫」，犯後已與部分被害人達成和解，予以判刑。