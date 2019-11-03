男咬傷女乳頭種草莓 成為性侵鐵證賠30萬

2019-11-03 07:11 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



王男經友人介紹認識女大學生，兩年前至夜店飲酒後，至她的租住處，強行將她壓在床上，被害人稱月經來、不要這樣，他竟稱月經來才安全，性侵被害人得逞，一、二審依強制性交罪將他判刑3年4月。被害人請求損害賠償，台中地院判他賠償被害人30萬元。可上訴。

判決書指出，王男於2017年2月間，透過朋友介紹而認識女大學生，同年4月8日凌晨，在麵攤用完宵夜又再至夜店飲酒聊天後，他陪她搭乘UBER返家，至她的租屋處附近，他表示要至她的租屋處，經她拒絕。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他仍不斷要求欲至她住處稍事休息，並拉著她回家，兩人遂一同返回她住處。 女大學生返回租住處後因不勝酒力倒在客廳沙發上，他趁機將她抱入房間內放在床上，撫摸她的胸部，被害人將他的手撥開稱不要這樣，他仍無視於此，將她壓在床上，並吸吮她的胸部，被害人稱月經來，請他不要這樣，他竟說月經來才安全，不顧她的拒絕，性侵得逞。

經被害人提告，王男否認強制性交，辯稱「我沒有對她強制性交，我們是兩情相悅、合意性交的」。法官從被害人提供的驗傷診斷書，記載被害人主訴她雙側乳頭周圍咬傷，檢查結果發現被害人雙側乳頭周圍瘀青，與被害人證稱他吸吮她胸部情節吻合。

法官並從兩人的LINE對話查出，王男向被害女稱「我知道妳的受傷，當下我也很後悔，我沒明確的跟妳道歉，是我的不對」、「怪我喝太多酒一時衝動以為你也喜歡我…請妳原諒我」、「我承認我的錯，喝醉酒太衝動對不起」、「請妳原諒我」等語。