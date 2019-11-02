男同學逼少女練手技 強拉近廁所性侵還恐嚇她弟弟

2019-11-02 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／即時報導



桃園某國中2名男同學去年3月下課趁著另名女同學在等公車回家時，竟強拉她近廁所輪流性侵，後來少女弟弟前來會面卻找不到姊姊，男同學還仗著自己高年級之姿，恐嚇他「你還想被打嗎？」少女最後在家人陪同下報警，2名男學生經少年法庭裁定移送，檢方偵結依強制性交、恐嚇起訴。

檢警調查，2名男同學和少女均為同校同學，事發前還曾摸她胸部性騷，隔天下午4點多放學後雙方在附近店家相遇，2人竟食髓知味開口問女同學說「要不要打砲？」「把褲子脫下來借我們練練手技」等語，少女當場拒絕，未料竟慘遭2人架住推進廁所。

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少女雖奮力反抗，但他們卻恫嚇稱「你如果現在不妥協，前後各一個，你會更痛」等語，並要其中1人先性侵，自己則在廁所外面把風，結果男學生無視少女堅持拒絕、反抗說不要，命她替自己口交、打手槍，另1人聽見她不斷掙扎，又進入廁所還說「你空出的那隻手幫我打手槍」。

後還女同學的弟弟赴約到場，原打算和姊姊一起搭公車回家卻找不到人，正打算走進廁所查看時，卻被男同學阻止還恐嚇說「你還想被打嗎？」由於他過去就曾被2名學長毆打過，心生畏懼不敢反抗。