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男同學逼少女練手技 強拉近廁所性侵還恐嚇她弟弟

2019-11-02 11:26聯合報 記者曾健祐／即時報導

桃園某國中2名男同學去年3月下課趁著另名女同學在等公車回家時，竟強拉她近廁所輪流性侵，後來少女弟弟前來會面卻找不到姊姊，男同學還仗著自己高年級之姿，恐嚇他「你還想被打嗎？」少女最後在家人陪同下報警，2名男學生經少年法庭裁定移送，檢方偵結依強制性交、恐嚇起訴。

檢警調查，2名男同學和少女均為同校同學，事發前還曾摸她胸部性騷，隔天下午4點多放學後雙方在附近店家相遇，2人竟食髓知味開口問女同學說「要不要打砲？」「把褲子脫下來借我們練練手技」等語，少女當場拒絕，未料竟慘遭2人架住推進廁所。

少女雖奮力反抗，但他們卻恫嚇稱「你如果現在不妥協，前後各一個，你會更痛」等語，並要其中1人先性侵，自己則在廁所外面把風，結果男學生無視少女堅持拒絕、反抗說不要，命她替自己口交、打手槍，另1人聽見她不斷掙扎，又進入廁所還說「你空出的那隻手幫我打手槍」。

後還女同學的弟弟赴約到場，原打算和姊姊一起搭公車回家卻找不到人，正打算走進廁所查看時，卻被男同學阻止還恐嚇說「你還想被打嗎？」由於他過去就曾被2名學長毆打過，心生畏懼不敢反抗。

最後少女在家人陪同下報警提告，而2名男同學在警訊、少年法庭調查時，均坦承有對女同學強制性交，也稱有恐嚇少女的弟弟，全案經少年法庭移送；檢方偵結，依強制性交、恐嚇等罪嫌起訴2人，由於男學生當時年僅15歲，建請法院審酌依刑法18條，14歲以上未滿18歲人之行為，減輕其刑。

2名男同學強拉女學生近廁所性侵，經少年法庭移送，檢方依強制性交、恐嚇等罪嫌起訴2...
2名男同學強拉女學生近廁所性侵，經少年法庭移送，檢方依強制性交、恐嚇等罪嫌起訴2人。示意圖／ingimage
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恐嚇性侵

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