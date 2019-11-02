親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
瘋當網紅秀下限
太陽花案判國賠
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

法務部：與未滿16歲者性交罪 無廢除規劃

2019-11-02 04:02中央社 台北1日電

有民眾在臉書貼文，指政府將廢除刑法227條（與未滿16歲男女為性交或猥褻罪）。法務部今晚指出， 向來重視兒少權益保護，並無廢除的規劃，呼籲勿以訛傳訛。

有民眾今天在臉書貼文引用他人影片指政府將廢除刑法227條。法務部晚間發布新聞稿指出，依刑法227條規定，行為人與未滿16歲之男女為性交或猥褻行為，即應處以刑罰，若對未滿14歲之人為性交者，最重更可處10年有期徒刑，以保護兒少健全成長權利及身心發展。

法務部強調，向來重視兒少權益保護，並無廢除刑法227條的規劃，呼籲勿以訛傳訛。

猥褻

相關新聞

OL和老闆在公司宿舍無套偷嘿咻 被抓包慘賠正宮50萬

2019-11-01 15:47

男客涉襲胸女店員獲不起訴 業者公布影像討公道

2019-11-01 12:55

男大生偷拍裙底雖獲不起訴 手機4GB私密照全沒收

2019-11-01 12:35

抱女童伸手摸下體 輕障男涉猥褻遭起訴

2019-11-01 12:22

性侵還咬警察沒羈押 扮喇嘛再姦2女逃大陸　

2019-11-01 04:27

星巴克偷拍狼心理諮商矯正偏差 法院判6月徒刑

2019-10-31 18:42

惡男性侵10歲幼女 想分60期賠30萬求減刑

2019-10-31 15:11

想靠硬上挽回前女友 法院判渣男關7年

2019-10-31 13:45

優良司機變狼 拿「巧克力」誘姦女乘客判賠100萬

2019-10-31 12:05

黑名單「攝淫師」下藥性侵Coser 法官重判8年半

2019-10-30 21:38

海陸女兵爆營內寢室偷拍同袍 裸照流上網瘋傳

2019-10-30 17:42

見小姨子餵奶起色心 男衝動伸狼爪判3年2月

2019-10-30 12:23
看更多

熱門文章

李興文長子夜闖IKEA裸體洗澡 官方報案並內部嚴懲

2019-11-01 11:16

駕駛人注意！ 挺韓車隊下午北市遊行 下班改道避塞車

2019-11-01 09:03

台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

2019-11-01 13:42

陸女無法回鄉陪考小孩落榜 向桃機、航空公司求償148萬

2019-11-01 13:20

夫妻吵架互丟「私藏光碟」 管理員慌：不會也把小孩丟給我吧？

2019-11-01 10:51

李興文兒夜闖IKEA全裸尻槍 涉妨害風化遭警方查辦

2019-11-01 13:48

國安私菸案2少校反守為攻：逃稅的根本是華航！

2019-11-01 17:41

UberEats這舉動成反效果 網友怒「改用熊貓」

2019-11-01 10:01

6歲童疑遭虐死！外婆相驗現場被上銬 依殺人罪嫌移送

2019-11-01 16:08

員警驅離太陽花判國賠 孫大千：以後可隨意占總統府？

2019-11-01 12:26

LINE瘋傳！台中向上路區間測速已開罰 交大闢謠

2019-11-01 16:39

裸逛Ikea、大聯盟露奶 醫最崩潰「中二病」年輕化

2019-11-01 22:37

驚！林昶佐收恐嚇信 署名「寒佳君」威脅子彈已準備好

2019-11-01 17:23

美魔女曬兩超正女兒照 男網友暴動：能全包嗎？

2019-11-01 18:33

護理師未注意新生兒溢奶致男嬰失明 護理師判刑

2019-11-01 13:39

穿3千元新鞋被同學踩 母斥陋習沒家教引網友激辯

2019-11-01 15:45

高雄監獄1收容人死因有疑慮 2管理員4雜役遭收押

2019-11-01 10:38

離奇！兒子空屋暴斃 父多年後出獄 同處被燒成焦屍

2019-11-01 15:45

潤寅案再爆「水果盒裝現金」案外案 檢調搜索南亞塑膠

2019-11-01 18:42

有無化妝店員態度大不同 正妹：沒發現我是同一個人嗎？

2019-11-01 16:06

影／巧！他內急入要上大號 瞬間屋垮被壓傷

2019-11-01 13:11

新北蘆洲6歲童疑遭虐！外婆聲押中 母親不願探視恐知情

2019-11-01 16:32

OL和老闆在公司宿舍無套偷嘿咻 被抓包慘賠正宮50萬

2019-11-01 15:47

收容人疑受虐死亡 高雄監獄：因異物哽塞送醫

2019-11-01 12:25

獨／猥褻女家教遭痛咬 交大研究生判賠十萬元

2019-11-01 21:34

李興文兒子裸闖IKEA拍片傳網 警：想紅想瘋了

2019-11-01 22:12

不滿被酸天龍人 她怨：覺得家鄉好為何要來台北？

2019-11-01 17:16

新北議員林國春：太陽花製造很多噁心政治人物和官員

2019-11-01 12:10

見老伯喝別人剩水 她不捨送上便當被讚「人美心善」

2019-11-01 10:04

影／假中藥補腎丸、固腦丸已賣5年 地點多在中南部

2019-11-01 17:14

諷高雄流音中心董監事餐費5萬9？尹立按鈴申告邱于軒

2019-11-01 17:48

曉明女中台南露營瓦斯爐爆炸 4名受傷學生轉院回台中

2019-11-01 12:10

聯結車與機車發生車禍 啟英高中生一死一昏迷

2019-11-01 13:44

6歲童疑遭虐死！新北檢聲押狠心外婆獲准

2019-11-01 22:58

卡式爐為什麼會爆炸？專家教你避免NG行為

2019-11-01 21:29

卡式爐瓦斯罐爆炸 消防局提醒：注意熱輻射及壓力

2019-11-01 09:00

6歲童疑遭虐死！相驗後外婆依殺人罪嫌移送 檢方聲押

2019-11-01 17:13

影／酒駕將機車騎士撞成重傷 同學頂替不料也超標

2019-11-01 20:39

「阿嬤住電話裡？」孫子聲聲呼喚 逃16年移工阿嬤自首

2019-11-01 22:09

國道3號和美路段凌晨車禍釀火燒車 一男子當場燒死

2019-11-01 09:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top