李興文兒夜闖IKEA全裸尻槍 涉妨害風化遭警方查辦

2019-11-01 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ／即時報導



藝人李興文兒子李堉睿日前躲藏在打烊後的IKEA內拍攝Youtube影片，不僅隨意在無人的賣場內閒逛、試躺床具，更在影片中全裸演出，一絲不掛在淋浴間展場佯裝盥洗，還有裸體坐在書桌前「打手槍」自慰的片段，遭賣場人員發現後立刻報警處理。

李堉睿（25歲）在昨日上傳夜闖新莊IKEA的影片後，隨即遭到網友一面倒負面批評，因為影片內容不僅有趁賣場營業時間躲藏在倉儲間的危險行為，還有在打烊後全裸閒逛展場的畫面，網友更批，裸體坐書桌自慰的行爲十分下流。

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IKEA指出，新莊店賣場人員發現網路流傳的影片後，隨即便報警處理；據了解，李堉睿在28日即透過臉書直播功能全程直播夜闖IKEA的過程，並在31日將剪輯過、打上馬賽克的影片上傳到Youtube上。

賣場坦言，目前已全面進行內部檢討，承認公司內部SOP有疏失，也會研議對李堉睿提出告訴，也呼籲其他消費者不要進行或模仿類似的行為。

今天中午新莊警方前往李男住處將他帶回警局釐清案情；面對媒體詢問，李堉睿稱是因為之前觀看多位國外Youtuber引發熱議的「Overnight Challenge 」，才會興起模仿的念頭，而全裸自慰只是為了吸引觀眾注意。