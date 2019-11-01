男客涉襲胸女店員獲不起訴 業者公布影像討公道

2019-11-01 12:55 中央社 苗栗縣1日電



苗栗縣一家麵店越南籍女員工遭蔡姓男子碰觸胸部，事後麵店協助提告，但蔡男獲不起訴處分竟還嗆聲，「請你們越南員工不要一直告人」，業者氣得公布監視器畫面讓外界公評。

苗栗縣後龍鎮一間麵店每到用餐時間吸引許多顧客上門，蔡男6月間上門消費交付點餐單時，右手碰觸越南籍女員工胸部，遭質疑騷擾襲胸，業者得知後幫忙報警提告，希望還給女員工一個公道，但經檢方偵查作不起訴處分。

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苗栗地檢署主任檢察官董良造表示，性騷擾防治法是處罰故意行為，對於過失行為不處罰。承辦檢察官認為，雖然這起案件的行為會造成被害人心裡不舒服，可是被告主觀上沒有故意，因此不予起訴。

蔡男獲不起訴後，10月30日在麵店粉絲專頁留下負評表示：「請你們的越南員工不要一直告人」、「來你們家吃麵還一直被告」，讓業者忍無可忍，直接在網路上公布女店員遭碰觸胸部過程影片，請大家評評理。

麵店老闆表示，開店2、30年，第一次碰到這種人，店家提告不成功原本想摸摸鼻子就算了，對方還透過網路嗆聲，受害越南籍女員工更表示，正常人根本不會有類似舉動，「這樣很囂張、這樣的行為就不對了」。

苗栗地檢署指出，本案當事人已聲請再議，台灣高檢署台中分署也已經駁回，如果被害人認為高檢署駁回再議理由不適當，被害人可在收受駁回處分書10天內，直接向法院交付審判；對於過失部分，被害人也可尋求民事訴訟程序，請求侵權損害賠償。