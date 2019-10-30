黑名單「攝淫師」下藥性侵Coser 法官重判8年半

2019-10-30 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北即時報導



30歲的陳姓攝影師疑因外拍時會騷擾麻豆，被攝影圈和麻豆列為拒絕往來的黑名單。一名熱愛角色扮演的國中少女不介意他的過去，未料前年12月與他合作時遭下藥性侵，還被他用4000元打發；陳男辯稱不知對方是國中生，否認下藥性侵，但新北地院發現他曾去過少女學校，認定他是飾詞狡辯，最後依以藥劑強制性交罪重判8年6月。全案可上訴。

判決指出，陳男是前年12月2日在台北花博公園花拍活動中認識被害少女，透過臉書短暫交流後，同年16日就約對方到汽車旅館外拍。拍攝期間，陳男趁少女化妝、換衣服之際，將有四級毒品成分的安眠劑摻到柳橙汁裡，並以設計畫面為由要求她喝下飲料，然後趁對方因藥效發作昏睡機會性侵得逞。

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陳男性侵得逞後，見少女藥效未退還在恍神，又將人載到台北火車站。過程中，少女逐漸恢復意識，才打電話向朋友求救；陳男見少女朋友來接她，拿出4000元後，丟下一句「那就先這樣」，隨即轉身離開。

審理時，陳男辯稱和少女是情侶關係，是少女自願與他發生關係，強調不知道對方未滿16歲，也否認下藥性侵，但因為少女證稱第一次見面就講過自己只有14歲，加上驗傷報告、尿液檢體和其他證人指述，說法最後未被採信。

法院調查，陳男曾參加少女學校校慶，過程中曾見她和同學老師打招呼，也幫她和同學拍照，認定他其實知道少女實際年紀。此外，他面對少女質問原因動機時，只不斷示好，避談敏感話題，所以認定有違背少女意願、下藥性侵事實。