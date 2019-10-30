見小姨子餵奶起色心 男衝動伸狼爪判3年2月

2019-10-30 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北即時報導



新北一名妙齡女子因家裡裝修，暫時住到姊姊家，未料美色被姊夫覬覦，餵奶時被姊夫強吻、襲胸和指侵；案發後，做錯事的姊夫一度辯稱和女子有曖昧關係才有親密接觸，直到新北地院審理時才改口認錯，結果婚姻告吹，犯行也因女方無意和解，最後被依強制性交罪判刑3年2月。全案可上訴。

判決指出，被害女子是去年8月住進姊姊家，事發當時，她是坐在客廳以奶瓶餵孩子喝奶，未料姊夫見家中無其他人就伸狼爪。她雖發抖哭泣和伸手抵抗，但因為怕小孩受到傷害，力氣也不如對方，最後還是被侵犯。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

案發後，做錯事的姊夫否認性侵，辯稱自己和小姨子有曖昧關係，才會親吻摸胸，強調自己沒有性侵。但是，女方翻出手機簡訊，證明他曾在案發後傳訊向妻子道歉，內容稱「自己破壞了2個家庭，應該要去死一死」，還說「自己對不起大家，應該關到死反省」等語，他才在法院審理時改口認罪。