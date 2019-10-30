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見小姨子餵奶起色心 男衝動伸狼爪判3年2月

2019-10-30 12:23聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名妙齡女子因家裡裝修，暫時住到姊姊家，未料美色被姊夫覬覦，餵奶時被姊夫強吻、襲胸和指侵；案發後，做錯事的姊夫一度辯稱和女子有曖昧關係才有親密接觸，直到新北地院審理時才改口認錯，結果婚姻告吹，犯行也因女方無意和解，最後被依強制性交罪判刑3年2月。全案可上訴。

判決指出，被害女子是去年8月住進姊姊家，事發當時，她是坐在客廳以奶瓶餵孩子喝奶，未料姊夫見家中無其他人就伸狼爪。她雖發抖哭泣和伸手抵抗，但因為怕小孩受到傷害，力氣也不如對方，最後還是被侵犯。

案發後，做錯事的姊夫否認性侵，辯稱自己和小姨子有曖昧關係，才會親吻摸胸，強調自己沒有性侵。但是，女方翻出手機簡訊，證明他曾在案發後傳訊向妻子道歉，內容稱「自己破壞了2個家庭，應該要去死一死」，還說「自己對不起大家，應該關到死反省」等語，他才在法院審理時改口認罪。

法院認為，該名姊夫未能嚴守分際，為滿足私慾犯下強制性交罪行，所為實屬不該。雖然他沒有前科，犯後終能坦承，但因為女方無意願和解，所以依情節量刑3年2月。

新北一名男子見小姨子餵奶，竟起色心性侵，結果婚姻告吹，也因為強制性交罪被判刑3年...
新北一名男子見小姨子餵奶，竟起色心性侵，結果婚姻告吹，也因為強制性交罪被判刑3年2月。示意圖／Ingimage
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新北性侵婚姻

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