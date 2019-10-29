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姚黛瑋認了離婚外籍老公 早已有名無實

認識不到24小時、5句話 他就硬上少女得逞？法官覺得怪

2019-10-29 18:04聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市一名17歲少女「曉蝶」（化名）指控，認識不超過24小時的賴姓男子，利用微信約她出來談事情，卻在轎車上強力壓制、性侵她得逞；然而，賴男再三否認性侵，直說兩人是「合意」。橋頭地院合議庭審理發現，曉蝶描述案發情節多處有違常理，懷疑她控訴賴男性侵一事的真實性，一審依無罪推定原則，判賴男無罪，可上訴。

曉蝶表示，去年4月29日在住家附近檳榔攤買東西，遇到初次見面的賴男跟她要微信，兩人互加微信帳號成為好友，當天深夜就收到賴男說「要講事情」，約她隔天趁上班休息空檔，到一處停車場見面；自己隻身前往赴約，坐上賴男轎車，沒想到他突然鎖上中控鎖，「將我推倒在椅座上」，遭性侵得逞。事後賴男買一杯飲料給曉蝶後，就載她去上班。

曉蝶事後因下體疼痛，於是向姊姊透露遭性侵；曉蝶姊姊氣得報警。橋頭地檢署依曉蝶指訴、曉蝶姊姊證述、微信對話訊息，及案發時停車場現場照為證，依涉對未成年人強制性交罪嫌起訴賴男。

然而，賴男到案矢口否認性侵，直說雙方是合意發生關係，完事後兩人還聊天，自己還載曉蝶去買飲料、返回公司上班，甚至事後幾天，「她還有來找我」。

合議庭調閱賴男與曉蝶之間的微信對話紀錄，發現賴男在去年4月29日深夜11時許與曉蝶打招呼，兩人在30日午夜12時許成為好友。兩人對話僅有「你幾點睡」、「等等吧，明天還要上班」、「好，下午兩點到四點你打給我」，對話在曉蝶回覆一字「好」後結束。

合議庭認為，曉蝶與賴男之間的對話絲毫沒有防備、或要閒聊的意思，不像是一般人突然被要聯繫方式、剛開始交談會有的反應，懷疑兩人在互加微信前可能有其他交談。但曉蝶堅稱「只見過他兩次面」，一次是在檳榔攤買菸時，另一次就是赴約那時。

但賴男的兩名友人都說，曾經看過曉蝶兩、三次，甚至曉蝶去買菸時，也會詢問賴在不在，兩人會聊天。合議庭法官對曉蝶說法已起疑竇。

曉蝶再稱事發當時因賴男力氣很大，根本無法掙脫，被侵犯後整個嚇傻，又因為不知道賴男會做出什麼行為，才沒有趁賴去買飲料時離開，回到上班地點後，雖同事有發現她怪怪的，但她只說「沒有事」，也不敢跟同事說；直到10多天後，才跟關係親密的姊姊說。

合議庭認為，曉蝶先回到熟悉的工作場所，且距離案發時已過數小時，照理來說應該可以求助，但她卻沒有；曉蝶被害回到家後，遇到感情親密的姊姊，也沒在第一時間主動說，直到10多天後下體疼痛，在姊姊逼問下才說。曉蝶姊姊曾說，姊妹感情不錯，妹妹遇事回家都會商量，當天沒發現妹妹身體有紅腫外傷，精神也沒有特殊異狀。法官認為，這些情節都不太符合常理。

再加上曉蝶稱當天她穿牛仔褲，合議庭對於賴男能否在曉蝶大力掙扎下，一手壓制她，只憑單手解掉曉蝶衣褲一事抱存疑議。此外，性侵害事件驗傷診斷書也顯示，曉蝶全身並無明顯外傷。

況且，曉蝶後來稱事後還有傳訊息給賴男，只是訊息都刪除了。合議庭認為，若曉蝶遭侵犯，實在難想像她還會與賴男聯繫。綜合查證比對案情後，合議庭對於賴男是否有犯如檢方起訴所說，涉嫌對未成年人強制性交一事心存懷疑，且目前證據無法直接證明賴男有犯強制性交，依無罪推定原則，判賴男無罪，可上訴。

高雄市賴姓男子遭一名少女指控強制性交，橋頭地院綜合比對人證、物證合理性後，對少女...
高雄市賴姓男子遭一名少女指控強制性交，橋頭地院綜合比對人證、物證合理性後，對少女供詞真實性有疑慮，判賴無罪，可上訴。
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性侵微信

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