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涉環抱男學生性騷擾 高職男導師判刑4月

2019-10-29 17:11中央社 台北29日電

北市一所高級職業學校黃姓男導師被控環抱男學生性騷擾，案發後遭解聘。士林地院審酌黃男否認犯行，未見悔意，日前依性騷擾防治法判處黃男4月徒刑，得易科罰金。

士林地方法院判決書指出，黃姓男子原擔任北市一所高職班導師，涉嫌於民國105年間，見被害男學生放學後在教室打掃環境，利用學生疏於注意而不及抗拒之際，伸出雙手環抱學生腹部性騷擾得逞。

黃姓男子坦承客觀行為，但否認性騷擾。一審士林地院認為，黃男無前科，但為人師表，與被害學生有師生之誼，竟無視學生的性自主人格尊嚴，任意觸摸學生身體。

一審指出，黃姓男子在本案發生前，即因在黑板上書寫「時間就像乳溝一樣擠一擠就有」、「機會就像老二一樣捏一捏就會變大」等不當言行舉止，遭校方考核會申誡一次，卻再犯本案，未見謹慎悔悟之意。

一審審酌黃姓男子未取得男學生及學生母親的原諒等情狀，判刑4月，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日。

黃姓男子辯護人另主張，黃男已因本案遭解聘而受到教訓，請求宣告緩刑。

一審認為，刑事責任與行政懲戒的法律依據、處分構成要件均不相同，不能以受有行政懲戒，作為否定刑事罪責的論據，況且被告先前因逾越師生分際遭懲戒後又犯本案，仍有執行刑罰使之記取教訓的必要，因此不予宣告緩刑，仍可上訴。

性騷擾北市班導師

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